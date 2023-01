Il percorso per ciechi si stacca "Ma non è vero che è un flop"

In merito all’articolo "Il percorso per ciechi è già un flop: si stacca", pubblicato sul Carlino del 30.12.22, dall’Associazione disabili visivi Onlus-Aps riceviamo e pubblichiamo: "Comprendiamo le esigenze di sintesi, ma la mancanza di chiarimenti sulle cause dello scollamento costituisce una denigrazione estremamente grave per un sistema (che non è un prodotto), ma un linguaggio tattile indispensabile per l’orientamento e la sicurezza delle persone con disabilità visive, approvato da tutte le Associazioni nazionali della categoria. La lettura rapida e acritica dell’articolo può facilmente indurre l’opinione pubblica e i decisori pubblici o privati a collegare il flop al sistema e non alle erronee modalità con cui è stato installato. L’esperienza di 24 anni durante i quali l’Associazione ha seguito e fornito consulenza gratuita a enti pubblici e soggetti privati per il corretto impiego dei codici tattili, ci dà la certezza che non siano state osservate le stringenti regole ben specificate dai fabbricanti per la corretta e duratura posa delle piastrelle, e cioè, in estrema sintesi, la preparazione di una base liscia e continua, perfettamente pulita e asciutta, una temperatura al suolo che sia compresa in un range intermedio e l’impiego di collanti speciali che ricoprano l’intera base della piastrella e non solo alcuni punti di essa, come talora viene fatto per risparmiare collante o semplicemente per trascuratezza dei posatori. Va poi corretto il termine impiegato nell’articolo per indicare il percorso tattile per non vedenti: il nome Loges indica il vecchio sistema di profili tattili che a partire dal gennaio 2013 non è più a norma. È stato così creato il nuovo linguaggio tattile Lve (Loges-Vet-Evolution) che sostituisce il vecchio Loges".

n.m.