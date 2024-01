Il permesso era una truffa. Beffato anche un bengalese

Desiderava quel permesso di soggiorno, per il quale aveva fatto domanda ma era in attesa, e temeva che senza avrebbe perso il lavoro. Così si era fidato di un uomo distinto, che frequentava il quartiere del Piano San Lazzaro e al quale altri suoi connazionali si sarebbero rivolti per mettersi in regola. Dopo aver pagato quasi 4mila euro il documento non gli è mai arrivato allora lo ha denunciato. Vittima un bengalese di 40 anni residente in città all’epoca dei fatti. Con l’accusa di truffa ha fatto finire a processo Massimo Vitali, 65 anni, di Santa Maria Nuova, già finito in guai giudiziari per aver eseguito in passato interventi di chirurgia estetica senza averne i titoli (ha già scontato la pena per questi reati). Il bengalese si sarebbe rivolto a lui per presentare una pratica usufruendo di una sanatoria uscita nel 2020, con il governo Conte e che permetteva agli stranieri di regolarizzarsi sul territorio purché con una assunzione fatta da un datore di lavoro. Stando alle accuse il 65enne avrebbe promesso al bengalese di fare la pratica assumendolo come badante ma in cambio gli avrebbe chiesto del denaro. Un modo veloce per ottenere subito il permesso di soggiorno. Prima si sarebbe fatto consegnare 3mila euro in contanti poi altri 790. Alla seconda richiesta il bengalese era scettico nel dargli la cifra cash e gli ha chiesto un conto corrente, insospettito da dover dare altro denaro. L’imputato avrebbe fornito il numero di conto corrente della moglie e il bengalese avrebbe versato il denaro in una postepay. Passati dei mesi non avrebbe avuto più sue notizie e nemmeno la documentazione. Il bengalese si è rivolto ad un legale, l’avvocato Stefano Brugiapaglia, con cui si è costituito parte civile, e facendo un controllo all’Inps risultava la domanda avviata da Vitali ma l’istituto l’aveva respinta perché non c’erano i presupposti economici da parte del richiedente per farsi carico di quel lavoratore. Altre pratiche simili sarebbero state avviate dallo stesso 65enne, ugualmente respinte. Il bengalese ha poi trovato un lavoro vero fuori Ancona. Vitali, difeso dall’avvocato Giorgio Marchetti, respinge le accuse. Stando al suo avvocato le pratiche erano state fatte e il denaro chiesto, tutto certificato, era servito per la documentazione. Sarebbe stato il bengalese poi a non farsi più vivo. Sarà il processo a stabilire la verità. Ieri era prevista udienza davanti alla giudice Paola Moscaroli ma per un difetto di notifica l’udienza è stata rinviata al 21 marzo. Il periodo della presunta truffa al bengalese risale ad agosto e settembre 2020.