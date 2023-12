Il "Pia 2" resta al palo: "Escludo i 300mila euro"

Il Pia 2, il sequel del piano contro l’inquinamento urbano ideato e coordinato dal professor Bonifazi, rischia di restare al palo. La Regione non sembra orientata a consegnare la sua parte di fondi, pari a 330mila euro, lasciando da sola l’amministrazione comunale con un budget limitato ai soli 200mila euro. Suddividendo la somma nel triennio di durata del piano siamo sulla base di meno di 67mila euro annui, una cifra complessiva molto più dimagrita rispetto a quanto ipotizzato in fase di preparazione. A confermare gli spifferi che il Carlino aveva intercettato sul tema arrivano le parole dell’assessore regionale con delega all’ambiente, Stefano Aguzzi: "Guardi, posso escludere credo in maniera categorica che la Regione possa contribuire con i 300mila euro di cui lei mi parla _ sono state le parole di Aguzzi contattato ieri dal Carlino _. Le posso anzi dire, a questo proposito, che a rischio ci sono anche i 30mila euro che il nostro ente poteva confermare per quanto concerne la consulenza del professor Bonifazi e per i rimborsi spesa. Siamo in una fase molto delicata di presentazione del complesso bilancio regionale, ci sono tante voci da soddisfare e come può immaginare non è semplice garantire le priorità e soddisfare tutti. Lunedì ci sarà la seduta decisiva in tal senso e vedremo di inserire i 30mila euro. Sui 300mila euro credo ci sia poco da dire". Di sicuro sarà un progetto limitato nella forma e nei contenuti visto il taglio di più del 50% del budget originariamente preventivato da Regione e Comune. L’altro giorno il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, in fase di presentazione del primo bilancio della sua giunta di centrodestra, supportato dal suo vice e assessore delegato Giovanni Zinni, ha confermato la presenza dei 200mila euro nel documento di previsione 2024. Senza i soldi della Regione però le cose cambiano e non è detto che questa mancanza non possa provocare una forte limitazione del raggio d’azione del Pia 2, se non addirittura bloccarlo prima di iniziare. I finanziamenti dovrebbero servire, tra le altre cose, anche all’installazione di almeno una stazione di misuramento della qualità dell’aria in piazza Roma. Un impianto che da solo potrebbe costare la metà del budget promesso dal Comune, togliendo risorse a tutto il resto. Il Pia 1, approntato nel 2019 e presentato nel novembre del 2021 era costato 240 mila euro, fondi coperti da Comune e Autorità portuale (60mila euro ciascuno) e Regione (120mila euro).