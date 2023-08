"Il pianista dell’Orient Express", Luca Cerigioni protagonista questa sera in piazza del Santuario

Questa sera (ore 21.30) in piazza del Santuario a Numana è di scena ‘Il pianista dell’Orient Express’. Si tratta di Luca Cerigioni, abituato ad esibirsi nel celebre treno che ha segnato la storia del Novecento. Lo scorso anno il musicista originario di Ostra è stato insignito dallo staff del leggendario Orient Express come miglior pianista intrattenitore. Molto conosciuto nel territorio, anche per i concerti che tiene con la sua band, Cerigioni è stato fino al 2019 il protagonista del concerto di Capodanno a Senigallia. Cerigioni ha iniziato a suonare il piano a 5 anni, poi si è diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro in pianoforte e jazz. La sua vita da musicista e cantante è stata costellata da numerosi successi fino a diventare uno dei protagonisti del treno più famoso del mondo, che ispirò anche Agatha Christie.