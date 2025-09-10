Il pianista Keigo Mukawa e Duo Althea aprono "Residart"

Prende il via all’interno del ‘Festival Pergolesi Spontini’ il ciclo di concerti ‘Residart’, con giovani artisti ed ensemble ospiti grazie alla prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e all’ Orlando European Summer Course for Chamber Music, prestigioso festival dei Paesi Bassi. Con i due enti, la Fondazione Pergolesi Spontini ha sottoscritto un partenariato per produzioni e corsi di specializzazione che comprende borse di studio, programmi di formazione e opportunità di partecipare al Festival.

Si inizia con il pianista giapponese Keigo Mukawa e il talentuoso Duo Althea (clarinetto Paolo Pellegrini, pianoforte Nicola Possenti), vincitore della borsa di studio nel 2024, attesi oggi (ore 21) alla Chiesa degli Aroli di Monsano (concerto sold out). Mukawa eseguirà tre brani di Ravel (Sonatine Op. 40, Pavane pour une infante défunte, Valses nobles et sentimentales), il Duo Althea la Suite K88 per clarinetto e pianoforte di Busoni, la Première Rhapsodie di Debussy, la Sonata op. 167 di Saint-Saëns.

Domani (ore 21) al Teatro Comunale di Montecarotto si esibisce il Trio Rinaldo (violino Leonardo Ricci, violoncello Rebecca Ciogli, pianoforte Lorenzo Rossi) vincitore della Borsa di studio 2025 e del Premio "Piero Farulli", assegnato nell’ambito del Premio Abbiati. In programma composizioni di Haydn, Shostakovich e Dvorak.

Venerdì (ore 21) all’Auditorium del Polo Scolastico ‘King’ di Maiolati ci sarà il Trio Chimera (Stefano Raccagni al violino, Giorgio Lucchini al violoncello, Marta Ceretta al pianoforte), vincitori della borsa di studio Residart 2023 e del Concorso Nazionale Alberto Burri 2025, che eseguiranno brani di Schumann, Copland, Taccani e Schubert.

Sabato (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi si chiude con tutti e tre gli ensemble in concerto, che eseguiranno brani dal ‘900 ai nostri giorni (Bohuslav Martinu, Tommaso D’Agostini, Alfredo Casella, Stockhausen, Berg e Brahms).