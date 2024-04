Il pianista Petrušanskij alla Fenice

Gran finale per ‘Senigallia Concerti’, che questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice chiude la stagione 2023-2024 con il concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Luigi Piovano.

Nel ruolo di solista ci sarà il grande pianista Boris Petrušanskij. La rassegna, giunta alla seconda edizione, è promossa dal Comune e dall’Associazione Lemuse, ed ha come direttore artistico il Maestro Federico Mondelci. A Petrušanskij, pianista di fama internazionalmente, è affidata la partitura del Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Brahms, uno dei più difficili del repertorio per pianoforte, dove monumentalità e tecnica virtuosistica si sposano con la ricerca orchestrale dell’autore, in una sorta di ‘sinfonia per pianoforte e orchestra’, dove il ruolo del solista viene esaltato nello spessore del tessuto sinfonico.

Completerà l’itinerario musicale europeo lungo la linea Reno-Danubio la Sinfonia n. 3 di Schumann, celebre col sottotitolo di "Renana", un omaggio che si dipana tra il ricordo dei paesaggi e l’evocazione storica del grande fiume Reno.

L’Orchestra sarà guidata da Luigi Piovano, direttore dal curriculum prestigioso, anche come violoncellista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia a fianco del Maestro Antonio Pappano. Si conclude così l’edizione 2023-2024 di ‘Senigallia Concerti’, rassegna di dieci concerti che ha raccolto il favore di un numero impressionante di spettatori amanti della musica classica, ma anche di altri generi musicali.

Sul palcoscenico del Teatro La Fenice si sono alternate orchestre e artisti internazionali, dal celebre fisarmonicista Richard Galliano a Giuseppe Gibboni, violinista vincitore del Paganini, dal Trio Chagall ai pianisti Giuseppe Albanese e Arsenii Mun (vincitore del prestigioso premio Busoni).

E ancora, l’apprezzatissimo concerto Gospel di Natale e le orchestre tra cui, la l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Lemuse, la Filarmonica Marchigiana e I Virtuosi Italiani, in formazione da camera con la cantante Daniela Pini. Infine lo stesso Federico Mondelci e il trombonista Massimo Morganti, che hanno proposto in prima nazionale un omaggio a Stevie Wonder e Ray Charles che ha richiamato pubblico da tutta la regione. Info: 071 7930842 (Teatro La Fenice), 3351776042 (ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it e info@fenicesenigallia.it. La biglietteria dalle ore 17 alle 20; vendita online su VivaTicket.