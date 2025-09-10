Il piano al Cda non è la Bibbia: "Non ci saranno licenziamenti". Reperiti 1,7 milioni grazie ai tagli

Oggi pomeriggio, nel corso della seduta del Consiglio d’Amministrazione, approveremo il piano di risanamento dell’azienda e poi lo presenteremo ai sindacati. Non si tratta della bibbia, se necessario lo modificheremo, ma confrontandoci con i rappresentanti dei lavoratori. Gli autisti fanno un lavoro di grande sacrificio, specie in una città con le strade piene di buche e gli autobus vecchi. Licenziamenti? Una parola che non è mai stata pronunciata. Io non sono mai stato un ‘tagliatore di teste’. E comunque la parola sciopero non è una parolaccia.

Il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, ha anticipato la seduta del Cd’A di ieri pomeriggio e teso la mano a rsu e sindacati di categoria. Per ora il piano industriale di Conerobus, o meglio la bozza, verrà presentato a una parte minoritaria dei sindacati presenti in azienda visto che i confederali assieme a Faisa-Cisal hanno proclamato 4 ore di sciopero per il 24 settembre. Il documento redatto dall’azienda l’altro ieri è stato presentato a sindaco e vicesindaco di Ancona, ma la prova del nove sarò la prossima settimana quando a prenderne visione saranno i creditori, in particolare le banche e le finanziarie che devono tornare ad avere piena fiducia nel futuro di Conerobus per poi erogare i fondi necessari agli investimenti. A loro, ai grandi creditori (a quelli piccoli, le aziende che effettuano lavori o sono fornitori), l’azienda chiederà una moratoria sui debiti pregressi assicurando che il nuovo piano industriale garantirà l’azzeramento del buco di bilancio. Un modo concreto per dimostrarsi affidabili in futuro: "Entro la fine del 2026 torneremo in utile di bilancio" ha rassicurato il Direttore generale pro tempore (in attesa che l’Ad Giorgio Luzi rientri in pianta stabile nell’organigramma aziendale) Paride Gasparini. Intanto entro settembre, massimo la prima settimana di ottobre, con le risorse dovute da Comune e Regione finalmente incassate, Conerobus chiuderà il bilancio 2024 passando da 3,6 a 1.6 milioni di euro di sbilancio. Su quello del 2025 tornerà utile il milione e 700mila euro reperiti tagliando con il falcione il servizio urbano: 450mila euro per l’estivo 2025 (ancora in corso) e 1 milione e 250mila per l’invernale 2025-26. Nella seduta del Cd’A di ieri pomeriggio, tesa a tratti, sono stati snocciolati punti del piano industriale: adeguamento dei corrispettivi, ricapitalizzazione, maggiori stanziamenti dal fondo nazionale dei trasporti e ovviamente la nuova organizzazione del servizio. Alla base di tutto c’è una sola chiave: "Il corrispettivo chilometrico è troppo basso così come basse sono le tariffe dei titoli di viaggio; a Bologna un biglietto orario costa un euro in più. O il governo dà più risorse oppure Regione e Comune aumentano i biglietti extraurbani e urbani" ha detto il presidente D’Angelo.