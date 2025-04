Il Piano ancora controllato speciale: irregolarità in un locale

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Capocasa d’intesa con il prefetto nelle zone del Piano. Il servizio della Polizia di Stato è stato messo in campo fin dalle prime luci della mattina con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine unitamente al team cinofilo. Identificate 76 persone, di cui 32 con precedenti specifici e 42 i veicoli controllati. Dal controllo di alcuni locali e strutture ricettive tra corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno riscontrate violazioni delle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza. Uno dei clienti alloggiati presso la struttura non era stato registrato e il suo nome non era stato inserito nel portale dedicato alle registrazioni. È così scattata la sanzione. Prosegue anche la lotta all’immigrazione clandestina e su tale fronte la Polizia di Stato durante il servizio ha denunciato un 38enne di origine tunisina controllato in piazza D’Armi. Era sprovvisto di documenti che ne avrebbero accertato la regolarità sul territorio e aveva un permesso di soggiorno scaduto nel 2023 ma per il quale aveva avviato le pratiche di rinnovo. Per la violazione è stato denunciato perchè si è rifiutato di esibire i documenti di identificazione.