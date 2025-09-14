Il Piano ancora osservato speciale. Immigrazione clandestina e droga. Raffica di blitz ad "Alto impatto"

Il Piano sotto stretta sorveglianza da parte della questura di Ancona. I servizi di controllo straordinario del territorio e ad "Alto Impatto" della Polizia di Stato, disposti dal questore Cesare Capocasa d’intesa con il prefetto Maurizio Valiante, nelle zone del Piano e nel mercato rionale in Piazza D’Armi sono andati avanti anche dal pomeriggio di venerdì all’alba di ieri. Grazie alla collaborazione col Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia, sono state identificate 187 persone, di cui 74 con precedenti, analizzati 44 veicoli, ritirate 2 patenti ed elevate 4 sanzioni per violazione del codice della strada. In particolare, il conducente di un autobus è stato sanzionato per guida senza inserimento di tachigrafo digitale (sanzione da 868 euro). Un cittadino di origini pakistane è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale. Sono stati, inoltre, controllati 3 esercizi commerciali, in due dei quali sono state riscontrate irregolarità amministrative.

Dal 1° gennaio al 31 agosto di quest’anno sono stati effettuati 47 servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’impiego di un elicottero. Questi i risultati: 8.138 persone identificate, 2.148 veicoli controllati, 9 persone arrestate, 30 multe per ubriachezza manifesta, 47 per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, 9 denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcool, 26 esercizi pubblici controllati con 3 sospensioni dell’attività per motivi di sicurezza. In particolare, nei riguardi di soggetti residenti o responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, sempre al Piano, il questore ha emesso una serie di provvedimenti: 17 avvisi orali, 35 divieti di accesso ad aree urbane, 37 fogli di via obbligatori e 1 sorveglianza speciale.

C’è poi il capitolo del contrasto all’immigrazione clandestina e sempre nel periodo di riferimento, si sono annotati i seguenti provvedimenti: 10 espulsioni, 8 ordini di abbandono del territorio, 3 accompagnamenti ai Cpr e 4 alla frontiera. Numeri che diventano ancora più grandi se si prendono in esame gli ultimi 4 anni di attività al Piano: "I servizi continuativi di controllo straordinario del territorio ad ‘Alto Impatto’ al Piano servono per garantire una migliore vivibilità del territorio attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti; ma anche la promozione e tutela della legalità" ha detto il questore.