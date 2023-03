Il piano degli asfalti Ruspe in via Castelfidardo Ma è via Conca il disastro

Prosegue la sistemazione degli asfalti stradali più ammalorati in città. Dopo aver rifatto quasi tutta via San Martino (lavoro concluso la settimana scorsa) e aver sistemato un paio di tratti-horror di via Palestro, l’altro ieri sono partiti i lavori per sistemare piazza Stamira e un tratto di via Castelfidardo.

Siamo in pienissimo centro, in una zona che aveva disperatamente bisogno di essere bonificata sotto il profilo della sicurezza stradale. La ditta incaricata dell’intervento rifarà lo spazio di transito dei veicoli della piazza in connessione con il tratto di corso Stamira. Nuovo asfalto anche per la parte di di via Castelfidardo che arriva fino a lambire corso Garibaldi. Lì verranno rifatti anche gli stalli per la sosta degli automezzi e soprattutto di moto e scooter. All’inizio di marzo, grazie al miglioramento delle condizioni meteo, è partito l’annuale piano asfalti che quest’anno è basato su sei lotti complessivi. In questo momento sono in corso i lavori stradali in via XXV Aprile. Nelle prossime settimane verranno sistemate diverse strade importanti. tra quelle più attese sicuramente via Albertini, via 1° Maggio e tutte le strade della zona industriale a sud del capoluogo, alcune delle quali versano in condizioni pietose. In realtà la strada che più di altre ha bisogno di essere rimessa a nuovo è via Conca: dal tratto all’altezza dello spedale di Torrette fino all’incrocio con via Flaminia, anche se il tratto peggiore è quello attorno alla grande rotatoria che immette all’ospedale.