Il piano degli immobili. Dall’ex caserma Stamura fino al parco del Cardeto: ecco l’Ancona del futuro

I palazzi abbandonati della città potranno risplendere di luce propria: firmato ieri a Palazzo del Popolo il Piano Città degli immobili pubblici di Ancona. Una sorta di protocollo d’intesa tra più enti, con in testa Demanio e amministrazione comunale, per ora simile a un grande ‘libro dei sogni’, ma quanto meno dopo decenni di immobilismo, quanto meno nelle intenzioni, qualcosa si sta muovendo. In effetti almeno un paio di progetti sono già in una fase abbastanza avanzata, pensiamo al recupero della suggestiva ex caserma Stamura nel cuore del Parco del Cardeto, un tempo Convento dei Cappuccini e successivamente caserma militare. Sarà trasformata in un centro polifunzionale, ma soprattutto, come confermato ieri dalla direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Del Verme, ospiterà l’Archivio di Stato, sale polifunzionali, ristorazione ecc. L’altro progetto concreto è la cittadella giudiziaria all’ex sede regionale dell’Inps di piazza Cavour (il piano presentato pochi mesi fa proprio dal Viceministro della Giustizia, Andrea Del Mastro, ad Ancona); il Ministero ha reperito i fondi, sui tempi di realizzazione siamo al 2028, al netto dei soliti intralci negli appalti pubblici.

Per il resto durante il partecipatissimo evento di ieri, andato in scena nella sala del consiglio comunale, nessuno ha voluto snocciolare i dati più interessanti: costi, fondi e tempistiche. Rispetto al passato il cambio di passo è legato alla presenza, all’entusiasmo e agli obiettivi posti dai vertici dell’Agenzia del Demanio, nazionali e locali. Sono 11 complessivamente gli edifici da recuperare, 8 di proprietà del Demanio e 3 del Comune di Ancona. Tra i primi troviamo l’ex Faro sul Colle dei Cappuccini nel Parco del Cardeto, costruito nel 1859 per illuminare le rotte delle navi dirette al porto di Ancona. Dopo il suo abbandono nel 1965, il faro è stato restaurato nel 2000 e riaperto al pubblico. Oggi è incluso nel piano di valorizzazione dell’area che prevede la realizzazione di sale espositivo-museali. A seguire l’ex Monastero Santa Palazia sul Colle Guasco, fondato nel 1590 come luogo di preghiera e poi trasformato in chiesa, carcere e rifugio. Ci sono poi la sede regionale dell’Agenzia del Demanio e soprattutto il parco della Cittadella, l’ex Forte Garibaldi (Forte Altavilla) a Pietralacroce e, al porto di Ancona, l’ex sede della Capitaneria di Porto che si trova sul molo Santa Maria tra le banchine 11 e 13, alle spalle della Port Authority.

Per quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale abbiamo l’ex Centrale del Latte, complesso, inaugurato nel 1955 per la pastorizzazione e vendita al dettaglio. Il progetto prevede servizi universitari e per l’istruzione, residenze universitarie, housing sociale. L’ex Mattatoio a Vallemiano, circa 2000 mq, parzialmente occupato da associazioni culturali, sarà riqualificato per diventare un centro civico/commerciale di quartiere. Infine il Casermaggio al Parco del Cardeto, un complesso di edifici diroccati, con una superficie di 1.100 mq, originariamente destinato a laboratori per la preparazione delle polveri da parte degli artificieri, integrandosi con la vicina Polveriera di Castelfidardo. Presenti alla firma dell’accordo, oltre alla Del Verme, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il Presidente dell’Autorità Portuale Vincenzo Garofalo, il Pro Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Marco D’Orazio e il Sottosegretario Lucia Albano, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pierfrancesco Curzi