Il piano della Uyba per tenersi Velasco. Doppio incarico per il Ct? Ora si decide

Julio Velasco avrà il doppio incarico oppure dovrà lasciare a gennaio la panchina della Uyba per poter allenare la nazionale azzurra femminile? E’ questo il grande quesito che in questi giorni impazza in tutto il mondo del volley femminile e, in particolar modo, in casa della Uyba di Busto Arsizio, la società che ha messo sotto contratto Julio Velasco in estate per incominciare un percorso virtuoso. La Uyba ha investito molto, sotto diversi punti di vista, in questo progetto e, dopo un inizio di campionato alquanto problematico anche a causa di un calendario proibitivo, nelle due ultime settimane si sono ammirati i primi risultati del lungo lavoro effettuato da Velasco, con Busto capace di sconfiggere Vallefoglia e Casalmaggiore e di rimettersi in carreggiata. La settimana scorsa la FIPAV, con un tempismo alquanto opinabile e in modo unilaterale, ha comunicato di aver raggiunto quell’accordo con Velasco che un po’ tutti nell’ambiente si attendevano già da questa estate, quando Mazzanti, dopo scelte assai discutibili, ha sbagliato l’appuntamento con gli Europei.

La società del presidente Giuseppe Pirola, nei giorni scorsi, ha chiesto un colloquio con la Federvolley, proprio per chiedere il doppio incarico per Velasco (avallato dalla Lega Volley), ma finora non ha ricevuto alcuna risposta e questo atteggiamento farebbe pensare ad una chiusura, in tal senso, della Fipav. I nodi verranno presto al pettine, perché martedì 21 al Pavesi a Milano la Fipav presenterà ufficialmente Julio Velasco alla stampa e quindi il presidente Manfredi dovrà dire, per forza di cose, se concederà o meno il doppio incarico. E, eventualmente, il perché di un diniego rimasto peculiarità o quasi della Fipav, tra le nazioni top. Il toto allenatore, se a Velasco non dovesse essere data la possibilità del doppio incarico, è intanto partito ma le soluzioni non sono molte. Una, suggestiva ma per ora poco praticabile, vedrebbe un cambio della guardia sulla panchina Uyba con Velasco in nazionale e Mazzanti, attenzionato anche da una Volley Bergamo in grave crisi, a Busto. Poi ci sarebbe Luciano Pedullà, sempre che accetti l’incarico, oppure in estrema ratio quella di avere sulla panchina fino a fine stagione Juan Manuel Cichello, il secondo di Velasco. Tutte soluzioni di ripiego perché sostituire il carismatico tecnico di La Plata, peraltro in corsa, è praticamente impossibile!