"Il Piano è stato dimenticato. Sindaco, faccia qualcosa"

Bene il sindaco che sul degrado del Piano ha annunciato una strategia di recupero. A dirlo è il direttivo del Comitato di Cittadini del Piano San Lazzaro e delle Grazie che descrive le dichiarazioni fatte da Daniele Silvetti nell’intervista rilasciata al Resto del Carlino come "una buona notizia". Il Comitato di cittadini, molto attivo in quella realtà, va oltre: "Ci fa piacere perché in campagna elettorale Silvetti è venuto nel quartiere a parlare con i residenti ed è stato ben accolto – prosegue nell’analisi il Comitato Piano San Lazzaro e Grazie – In lui avevano riposto tante speranze. Purtroppo dopo le elezioni i candidati, i politici e i consiglieri chiusi i banchetti dove chiedevano il voto sono spariti e da allora c’è stata assenza totale dell’amministrazione. Le poche iniziative culturali e sociali organizzate dalle associazioni di volontariato sono state fatte fallire perché non sostenute, il degrado non risolto ha costretto molti residenti a riunirsi in gruppi spontanei di cittadini. Il Comitato del Piano e delle Grazie ha continuato a incontrare la gente, ad ascoltarla, a farsi portavoce dei problemi di speranze disattese, ha organizzato due assemblee in piazza con moltissimi partecipanti".

La giunta è stata sollecitata più volte: "Sono seguiti tre incontri in Comune con gli assessori Berardinelli e Zinni sul degrado, sull’incuria, sulla mancata sicurezza della strada, dei pedoni, bambini e anziani, sulla sicurezza, sul verde. Sono stati chiesti due bagni pubblici, i tempi di attraversamento pedonale ai semafori più lunghi, la segnaletica orizzontale nelle strisce pedonali ormai sbiadite, il rallentamento della troppo elevata velocità delle auto, più igiene, più sicurezza e altro. Comprese le iniziative estive cancellate, non solo al Piano ma in tutti i quartieri della città, escluso come noto il centro che luccica ed è il solo attenzionato da questa amministrazione. Il resto è una grande zona di disinteresse e di mancanza di ascolto".

Un segnale però è stato lanciato forse: "Ci fa piacere che il sindaco abbia dichiarato il suo interesse, il Comitato spera ancora in lui, visto che gli incontri con gli assessori non hanno portato a nulla. In quasi due anni si poteva fare qualcosa per il quartiere, e le proposte non sono mancate da parte nostra, oltre al progetto del Mercato che tuttavia era della precedente giunta. Nel frattempo nel quartiere sono rimasti dalle elezioni solo pochissimi volontari civici che non si sono rimangiati la parola data, seppur disarmati perché senza ruoli pubblici e inascoltati dall’amministrazione, ma sempre presenti e in piena sintonia con i cittadini. Signor sindaco, le proposte sono tutte nei tavoli degli assessori, veda lei se si riesce finalmente a intervenire".