Il Piano ormai è terra di nessuno: "Biliardino rubato per pochi spicci. Nei cortili si ubriacano e spacciano"

"Vi porto con me a fare un giro qui al Piano dopo che stanotte il billiardino del bar è sparito. Disagio totale, tra spaccio e ubriachi. Ecco il billiardino, scassinato e spaccato per prendere 3 euro. Questa è la situazione, ma nessuno fa niente al Piano. Adesso vediamo se qualcuno si degnerà di venire qui". Il video girato ieri mattina da Martina Fiscaletti, titolare del chiosco bar di piazza d’Armi (ex Speedy) racconta meglio di qualsiasi parola non solo il fatto di cronaca di cui lei stessa è stata vittima, ma inquadra alla perfezione una situazione border line di cui le istituzioni non vogliono occuparsi. Ieri notte ignoti hanno prelevato il billiardino all’esterno del bar e lo hanno portato a braccia nella zona delle casette di piazza d’Armi, il sito residenziale di cui il Carlino si è occupato più volte. Lì lo hanno forzato per prendere pochi spiccioli e abbandonato fino a quando ieri mattina la Fiscaletti ha girato quel video col cellulare per poi sporgere denuncia alle forze dell’ordine: "Ho fatto questo video così tutti si rendono conto dello schifo che c’è qui, dietro piazza d’Armi. Vedete i bivacchi, i cumuli di immondizia, i giardini delle case sfondati, lo schifo generale _ commenta in maniera dignitosamente arrabbiata e sfiduciata la Fiscaletti _. Lì in mezzo spacciano come le bestie, la sera se ne vedono di tutti i colori, tra consumo di droga e ubriachi, mentre adesso quella gentaccia sta facendo la nanna". E così ieri mattina abbiamo fatto anche noi l’ennesimo giro in quella zona ritrovando il billiardino rotto e notato come il degrado più assoluto stia peggiorando di giorno in giorno. Ormai il grosso degli appartamenti ha le piombature agli infissi per evitare le occupazioni abusive, la vegetazione spontanea si è impossessata dei cortili e dei marciapiedi, le case sono danneggiate e i rifiuti sono ovunque. Ormai è chiaro che i servizi, pur preziosi e puntuali, disposti dal questore di Ancona sotto il profilo preventivo e repressivo al tempo stesso, da soli non bastano. Al Piano serve di più a livello sociale. Un anno fa per giorni il Carlino ha denunciato la vergogna di questo pezzo di città che a qualcuno conviene nascondere. L’amministrazione, a parte un intervento straordinario di pulizia richiesto all’azienda partecipata Anconambiente, ci ha sempre tenuto ad alzare le mani e rimpallare competenze e responsabilità: "Gli interventi spettano all’Erap che deve curare il decoro di quelle case e provvedere a gestire gli affitti". E in effetti questo da parte dell’ente che si occupa delle case popolari non lo ha mai fatto lì in piazza d’Armi, né prima, né dopo le nostre segnalazioni e probabilmente neppure da domani. Detto questo il Conune non può girarsi dall’altra parte e, al contrario, dovrebbe intervenire per collaborare al recupero di una parte del quartiere multietnico per evitare derive sociali. Ripristinare almeno le iniziative commerciali, culturali e di intrattenimento, completamente azzerate dalla giunta Silvetti, potrebbe essere un primo passo.