Il piano per la Città Appenninica: "Sviluppo, turismo e più servizi"

Città Appenninica, al via quattro tavoli di lavoro tra Fabriano e Gubbio: al centro ci sono i temi del settore primario, dello sviluppo imprenditoriale, della cultura e turismo e dei servizi territoriali. Nei giorni scorsi, Gubbio ha ospitato il convegno "La Città Appenninica. Territorio e politiche tra Marche e Umbria". L’iniziativa nella città dei ceri ha visto la partecipazione dei sindaci di Gubbio e Fabriano, Filippo Mario Stirati e Daniela Ghergo, del segretario generale di Symbola, Fabio Renzi, e del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ma anche della presidentessa della Regione Umbria, Donatella Tesei, e di numerosi amministratori locali. La Città Appenninica come "metafora di progetto" e "piattaforma territoriale interregionale". A conclusione dell’evento i sindaci di Gubbio e Fabriano hanno dato il via alla costituzione di quattro tavoli di lavoro. "Nelle prossime settimane, attraverso il coinvolgimento di competenze già attivate e altre da attivare, prenderà corpo – spiegano dalla giunta Ghergo – il confronto tematico a tutto campo". "Chiamiamo a raccolta i Comuni della Città Appenninica tra Marche e Umbria – sottolineano Stirati e Ghergo – per individuare insieme alcune progettualità concrete che possano rafforzare le relazioni di questa porzione delle aree interne dell’Italia centrale. C’è il vitale bisogno di cooperare per garantire opportunità e prospettive ai giovani, a chi intraprende, ai residenti e nuovi italiani, alle giovani coppie che mettono su famiglia, a chi è in difficoltà e chiede assistenza, e per dare senso ai diritti di cittadinanza".