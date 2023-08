"Il Piano socio sanitario presenta criticità anche e soprattutto per Arcevia"

"Tra le tanti gravi criticità del Piano Socio-Sanitario 2023-2025 approvato dalla destra marchigiana non può non essere segnalato il caso di Arcevia, emblematico della sciatteria e dell’arroganza di questa Giunta". Ad affermarlo è il capogruppo Pd in consiglio regionale Maurizio Mangialardi. "La casa della salute di Arcevia ha rappresentato un esempio a livello nazionale ed europeo, un modello di struttura capace di fornire servizi e dare risposte di qualità e ora invece si classifica come country hospital".