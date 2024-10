Il Piano tra degrado e disagio sociale. Ubriachi seminano violenza: presi. Polizia locale anche durante la notte

Degrado e disagio, tra risse e abusi etilici. Sullo sfondo una difficile situazione esistenziale di gruppi di immigrati costretti a sopravvivere senza soluzioni abitative. A proposito di case, sono ancora vuoti una buona parte di appartamenti gestiti dall’Erap a piazza d’Armi, ma mancano anche cura e decoro, con la zona preda di vandalismi e abbandono indiscriminato di rifiuti. Benvenuti al Piano, nell’area residenziale attigua al mercato, da sempre al centro di una situazione potenzialmente molto pericolosa. Ieri mattina gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto dopo una serie di segnalazioni da parte di commercianti e residenti dopo che nella zona era scoppiata una rissa tra giovani di origini africane. In particolare un somalo di circa 20 anni e un trentenne originario del Senegal, in evidente stato di alterazione psico fisica a causa dell’abuso di alcol. Alla richiesta di esibire i documenti i due si sono scagliati contro gli agenti, uno con insulti e frasi oltraggiose verso la polizia, l’altro tentando di aggredire fisicamente i poliziotti. Entrambi sono stati portati in questura, il somalo è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta e rifiuto di fornire le proprie generalità, mentre l’altro è stato tratto in arresto per resistenza e oltraggio. Quest’ultimo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista stamattina. Proprio ieri mattina, durante il nostro sopralluogo nella zona, non il primo e sicuramente non l’ultimo, c’eravamo accorti della situazione abbastanza calda. Alle 8 del mattino i due soggetti, alla presenza anche di altre persone, bevevano un super alcolico. L’area è costellata da decine e decine di vuoti di birre consumate ogni giorno e soprattutto ogni sera. Parliamo di un’emergenza sociale di cui per ora l’amministrazione comunale non ha ben compreso la portata. In mezzo a queste persone in difficoltà ci sono soprattutto immigrati che attendono da mesi il parere della Commissione territoriale per una risposta sulla richiesta di asilo. Somali ed eritrei in particolare, Paesi violenti e non sicuri, ma i ritardi delle risposte ai loro diritti sta provocando problemi al Piano. Intanto, a tal proposito, prenderà il via venerdì un programma di controlli notturni della Polizia Locale, focalizzati sulla tutela della sicurezza e del decoro della città. Luoghi in cui sono segnalate presenze o comportamenti che la legge individua come impedimenti rispetto alla normale fruizione da parte di tutti i cittadini, ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza e così via. Queste attività, che costituiscono la prima fase di un progetto sperimentale di ampliamento dei controlli sul territorio, si aggiungono dunque a quelle già in atto in orario serale sulla viabilità e si svolgeranno con orario 17-24, affiancando il servizio notturno a quello già attivo per l’assistenza agli eventi. I controlli riguarderanno Piano, stazione ferroviaria, centro e dove saranno segnalate particolari criticità.

p.cu.