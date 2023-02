"Il pino caduto sulle tombe uno dei più vecchi della città"

Remo Morpurgo, già vice-presidente della comunità ebraica di Ancona, interviene, a titolo personale, sulla caduta del pino secolare avvenuta il 31 gennaio nel cimitero delle Grazie, nel reparto ebraico dello stesso, dove ha danneggiato alcune tombe oltre al muro di recinzione. "Era uno degli alberi più vecchi di Senigallia – sottolinea facendo trasparire la sua amarezza – Era stato piantato attorno al 1880, contemporaneamente alla realizzazione del cimitero. Non c’è stato vento quel giorno, né pioggia. Sarà importante dunque capire come mai il pino sia caduto. Le radici, imponenti, si sono strappate e l’albero è ruotato intorno alla sua base. Cadendo sul muro di recinzione in mattoni ha aperto una breccia, si sono rotti alcuni rami e per l’urto si è lesionato il tronco. Soltanto un esperto ci potrà dare informazioni per comprendere le cause e per avere cura di altri alberi così importanti". Quell’albero, però, non era soltanto esempio di maestosità da quasi 150 anni, era molto di più per chi frequentava il cimitero, specialmente in quella zona, il reparto delle tombe ebraiche: era pace e memoria. "Per tutte le persone che conoscono il cimitero, quel pino era una permanenza, un riferimento che arrivando si guardava da lontano, una presenza lì da sempre, che conferiva identità al luogo – spiega Morpurgo – Nella cerimonia del 1999 in ricordo delle persone uccise nel ghetto di Senigallia due secoli prima, in tanti lo ammirarono: anche dei botanici forestali che, da me accompagnati alcuni anni fa, segnalarono la sua bellezza come albero monumentale. Non soltanto, quel pino trasmetteva pace, la sua chioma faceva una grande ombra che anche nelle giornate calde invitava i visitatori alla riflessione. Si sentiva davvero solo il suono delle cicale". "Per la religione ebraica non si va al cimitero di frequente, quell’albero faceva sentire di essere in un luogo di lunga durata, molto più dei monumenti e delle lapidi alla memoria che non di rado vengono vandalizzati – conclude Morpurgo – Quanto è accaduto ci ricorda l’importanza delle piante non solo in quel luogo, ma anche nelle nostre città dove esse migliorano la vita. La perdita del grande pino delle Grazie rappresenta una mancanza e un dispiacere".

Andrea Pongetti