Il Pirandello speciale di Lo Verso: "Un monologo che non stanca mai"

Che dire di uno spettacolo capace, in circa sette anni, di fare 500 sold out in Italia e all’estero, coinvolgendo oltre 400mila spettatori? E stiamo parlando di un monologo, quello che il pubblico di Ancona potrà vedere stasera (ore 21) al Teatro Sperimentale: "Uno, nessuno, centomila" di Pirandello con Enrico Lo Verso, per la regia di Alessandra Pizzi.

Lo Verso come spiega un tale successo? Pare che anche gli studenti, di solito portati a forza a teatro, siano contenti di vedere il suo spettacolo...

"Sì, e poi ci mandano i genitori... In realtà è un testo che molti hanno provato a ‘copiare’. Lo abbiamo fatto anche noi, ma non ci siamo riusciti. Poi è nato qualcosa, a cui io non davo due settimane di vita. Lo spettacolo è un unicum. E’ successo qualcosa di folle, strano. Durante l’estate della pandemia avevamo sempre il massimo di presenze possibile. E in tanti restavano fuori. C’è chi è venuto a vederlo due o tre volte".

Potere dei classici?

"Sì, quello di Pirandello è un classico, e ogni volta che lo vedi ti arricchisce. Complice la ‘leggerezza’ della rappresentazione, che è quasi una chiacchierata tra amici. C’è questo vecchio saggio che racconta il duro percorso fatto per arrivare alla serenità. Ha dovuto ‘ristrutturare’ il suo io, liberarsi di tante maschere, e ora condivide la sua esperienza con gli altri".

Il profano si chiede: ma non si stufa un attore a fare per centinaia di volte uno stesso spettacolo? Per di più un monologo. "Non si è mai stufi di rifarlo. E poi in realtà in scena siamo in tanti. Si ‘vedono’ molti personaggi, anche se fisicamente non sono presenti. Io sono cambiato dopo questi sette anni. Un autore scrive un testo perché ha bisogno di discutere con te. E aspetta la tua risposta. Non è lui a dartela. Ma la cosa più straordinaria è quello che ti arriva dal pubblico".

In che senso?

"Quello che più colpisce è ciò che ti dice la gente alla fine. Vengono sia la ragazzina di tredici anni sia il distinto signore. Mi dicono: adesso vado a casa e mi chiedo chi sono veramente. Proprio una ragazzina mi disse: l’unico che mi conosce veramente è il mio cane. E’ vero. I cani non hanno le sovrastrutture degli uomini".

Dopo Pirandello quale classico vorrebbe interpretare?

"Edipo Re. E’ il primo spettacolo teatrale che ho visto, a otto anni. Ero al Teatro greco di Siracusa. Mi colpì moltissimo il silenzio assoluto di quella liturgia laica, il vivere un’esperienza insieme agli altri, tutti che riprendevano fiato insieme. Durante il periodo del Covid quello che mi è mancato di più è stato il respiro del pubblico".

Raimondo Montesi