"Il più bel Natale delle Marche è qui da noi"

"Quello di Ancona è stato il più bel natale delle Marche. Chi continua a denigrare fa solo del male alla città. Si può fare e si deve fare di più e meglio, sempre, impegnandosi seriamente, non piangendosi addosso. Né alimentando con notizie ad hoc per accrescere il disfattismo fine a se stesso". Ida Simonella, assessore comunale al bilancio e candidata a sindaco del centrosinistra alle comunali in primavera, respinge al mittente le accuse avanzate nei confronti dell’amministrazione comunale secondo cui sarebbe stata una festa sotto tono. A parlare per lei sono stati i numeri dell’edizione del Bianco Natale 2022-23, con il centro sempre pieno e il mercatino natalizio meta di tanta gente anche da fuori Ancona. "Siamo tutti impegnati a fare meglio _ aggiunge la Simonella _. Il Natale è un evento importante e noi lo scorso autunno abbiamo deciso di puntarci invece di fare come altre città che per propria scelta hanno deciso di fare il contrario. C’era di mezzo la questione dei costi dell’energia, la necessità di risparmiare, puntare all’austerity. Noi abbiamo scelto un’altra strada accendendo le luci del Natale e adesso lo possiamo dire, è stata la scelta giusta". La stessa Simonella l’altro ieri ha postato sul suo profilo facebook alcune diapositive della festa: "L’Epifania tutte le feste porta via, ma resta l’immagine di natale straordinario _ aveva scritto _. Voglio restituire qui la foto di una Ancona straordinaria in questi giorni di festa, nei circa 40 giorni del cartellone di eventi del BiancoNatale. L’immagine delle piazze straboccanti di persone, delle luci e della magia di piazza Cavour, delle Muse in festa a Capodanno, della folla nel giorno dell’accensione dell’albero e di quella della befana, delle file in Pinacoteca che in questi giorni è sempre sold out, dei cori dei bimbi e delle scuole che cantano sotto l’abete, del gospel, del pianista itinerante. È stata un’atmosfera unica, costruita con tanta convinzione e impegno e lavoro di squadra. Che il 2023 sia all’altezza di tanta bellezza". Dopo il bagno di folla di nuovo commenti politici sulla scelta assunta in fase di preparazione degli eventi: "Il nostro è stato un investimento e una scommessa al tempo stesso _ rincara la dose la candidata della coalizione di centrosinistra _. Lo abbiamo fatto per aiutare le attività economiche della città, in centro come nel resto della città, per avere un maggior flusso di gente e di clienti, invece di fornire piccoli contributi a pioggia per i mancati incassi. Ripeto, la città non è mai stata così piena di gente e di visitatori, nei giorni pieni della festa, ma durante tutto l’arco dei 40 giorni dell’edizione del BiancoNatale. Sentire alcune critiche strumentali e davvero fuori luogo non è stato bello. Rispetto le opinioni altrui, ma qui i fatti sono stati stravolti". Un’edizione del BiancoNatale 2022-23 che nei fatti terminerà proprio oggi dopo quasi un mese e mezzo. Da domani si inizieranno a smontare il mercatino, la ruota panoramica, la pista di pattinaggio e le luminarie.