Il più bel regalo di Natale. Anteprima Popsophia, la Mole diventa teatro tra mitologia e desideri

Per il debutto ufficiale bisognerà aspettare marzo, ma il festival ‘Popsophia’, traslocato da Pesaro ad Ancona, sotto Natale regalerà alla città un’anteprima. Il 16 e il 17 dicembre la Mole Vanvitelliana si trasformerà in un teatro, per ospitare due spettacoli sul tema dell’aspettativa del futuro e su mitologia e desideri natalizi. Ad unire le due serate il tema ‘E se domani…, titolo del celebre brano cantato da Mina. Una suggestione per immaginare uno sguardo rivolto al futuro, all’anno che verrà, carico di speranze e aspettative. Ma anche un bilancio dei desideri da portare con sé per costruire il tempo ‘a venire’, come diceva il filosofo Jacques Derrida, che non è semplicemente il futuro, ma il farsi di ciò che ancora non c’è.

Sabato 16 debutterà la produzione inedita ‘Caro Babbo Natale’, spettacolo filosofico-musicale che attinge all’immaginario cinematografico e musicale del Natale come mito del desiderio e della speranza. Relatrici sul palco, assieme alla direttrice artistica Lucrezia Ercoli, saranno Licia Troisi, divulgatrice e scrittrice fantasy, Giulia Caminito, vincitrice del premio Campiello con "L’acqua del lago non è mai dolce" e Giulia Ciarapica, scrittrice e book blogger marchigiana. L’arte e la letteratura sono il viatico per raccontare la mitologia del Natale tra magia della festività e cinismo da Grinch, in compagnia di una nostalgica compilation di canzoni reinterpretate dai musicisti di Popsophia. Domenica 17 spazio a ‘Caro amico ti scrivo’, serata dedicata all’avvenire con la musica di Lucio Dalla e le parole della filosofa Lucrezia Ercoli e del critico musicale Carlo Massarini. Un viaggio nelle storie visionarie delle canzoni di Dalla, alternando reale e surreale, libertà e teatralità. Per chiudere con le parole di ‘Futura’: ‘Chissà, chissà domani…’. Il festival si apre a collaborazioni con le più stimolanti realtà del territorio, e non solo, per offrire una produzione culturale e non semplicemente una fruizione passiva di eventi e spettacoli.

Tra le collaborazioni che stanno maturando spiccano quelle con il Festival della Filosofia in Magna Grecia e con Sophratica, realtà che proporrà workshop di consulenza filosofica per adulti e bambini. Il programma è firmato da Lucrezia Ercoli, che definisce il festival "un fenomeno in continuo movimento, che si apre continuamente a nuove sfide. Dopo aver abbandonato la formula stantia della lectio magistralis per dare vita ai nostri philoshow oggi (ieri, ndr) iniziamo un nuovo capitolo da Ancona, la capitale delle Marche, e lo facciamo dalla Capitale d’Italia, che immaginiamo come la terza vita di Popsophia, una nuova virata di cambiamento e vitalità che vogliamo impostare con un festival nazionale capace di partire da Ancona per creare una nuova storia". Ercoli ricorda che ‘Popsophia’ è un neologismo derivato dall’unione di pop e sophia, "un ossimoro che affianca due opposti, la cultura popolare e il pensiero critico. Una parola che sintetizza un modo di fare filosofia su e con il presente".