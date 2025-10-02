Il più votato con beffa: "Ma resto a disposizione. Tra due anni le Politiche"

Ben 3.540 preferenze, il candidato più votato in tutte le Marche nelle fila della Lega con un finale amaro: niente scranno nel prossimo Consiglio regionale.

Luca Paolorossi, lei ha ottenuto un eccellente risultato in termini di consensi, ma è deluso per la mancata elezione?

"Sono solo contento e basta. La legge è questa, in provincia di Ancona non è scattato il seggio per la Lega e quindi resto a fare il sindaco e soprattutto a portare avanti la mia azienda".

Come è arrivata la decisione di candidarsi per questa tornata elettorale?

"Le dico la verità, volevo pesarmi, capire cosa sposta Paolorossi e ho avuto una bella risposta. Le dico di più, in totale le mie preferenze sono state quasi 5mila".

In che senso?

"In tanti hanno messo il mio nome anche in altre province, come a Macerata, e ovviamente quei voti sono stati annullati".

Ma così l’esclusione avrebbe fatto ancora più male.

"Assolutamente no. Mi dispiace solo di non poter portare la mia esperienza di amministratore e imprenditore nel Consiglio".

Cosa avrebbe fatto?

"Dispetti (ride)".

Cioè?

"Come quelli che faccio in Comune. Credo che chi decide di volersi impegnare nella cosa pubblica deve dare il massimo, non mi piace vedere chi smarca il badge e poi si rilassa o è incapace. No, così non va. E allora io gli sto addosso. Poi serve anche tanta professionalità e merito per ottenere i risultati".

Quindi adesso torna a fare il sindaco o pensa di poter dare una mano a livello regionale?

"Tra due anni ci sono le elezioni politiche e magari avrò la possibilità di dire la mia, se vogliono. Una chance maggiore visto che i voti possono arrivare da tutta le Marche".

E la Regione?

"Non dipende da me. Sono a disposizione della Lega e del presidente Acquaroli. Se pensano che posso essere utile ci sono. E’ nel mio carattere dare un sostegno se qualcuno me lo chiede anche semplicemente per andare a tagliare una siepe".

Ha sentito il governatore?

"Gli ho mandato un messaggio per congratularmi".

Non vi siete visti lunedì sera nel giorno della vittoria?

"No, mi hanno detto ’Luca vieni nella sede per festeggiare’, ma io avevo da completare i vestiti, eravamo al lavoro tutti da me a mio padre, mio fratello, non potevo andare a fare brindisi quando ci sono consegne da effettuare. Non dimentichiamo che io sono un sarto, non un politico di professione. Devo portare avanti la mia attività. E le dico di più".

Prego.

"Vuole sapere quanto ho speso per la campagna elettorale? Solo 2.500 euro. Ho preparato i mega manifesti ma alla fine non li ho messi perchè quando andavo in giro e vedevo quelli degli altri candidati mi mettevano tristezza e allora ho preferito non farli affiggere. C’è chi ha dato da mangiare a tutte le Marche per avere qualche voto. Sono cose che non mi appartengono".

Alfredo Quarta