Il ‘pizzino’ contro le liste d’attesa: "Dare priorità a chi ha necessità"

"Noi siamo le vere vittime, assieme alle pazienti e assolutamente non la causa del problema. Sono molto contenta che finalmente qualche cittadino fa sentire la sua voce sulla inaccettabilità della sanità pubblica, che penalizza tanto i cittadini quanto i medici. Io sono per l’appunto una ginecologa ambulatoriale e vorrei far capire bene la vicenda da voi giustamente denunciata, perché manca una parte importante". A parlare è la dottoressa Cristina Conti, membro dell’Agite (Associazione Ginecologi Territoriali), sezione Marche. La dottoressa Conti interviene in merito all’articolo pubblicato dal Carlino la settimana scorsa dopo la segnalazione da parte di una cittadina dell’anconetano che aveva evidenziato alcune procedure poco chiare sul fronte delle liste d’attesa ginecologiche e puntato il dito proprio sui tempi per ricevere le prestazioni in ambito di sanità pubblica (il famoso pizzino): "Quanto ha segnalato la vostra lettrice è giusto _ spiega Cristina Conti _, ma secondo me lei ha sbagliato bersaglio. Siamo tutte vittime del sistema, anche se ci tengo anche a mettere in evidenza che, se il sistema sanitario ancora un po’ funziona, è solo per la dedizione e l’impegno dei medici, che si barcamenano tra burocrazia e politica sanitaria". La dottoressa Conti passa poi a spiegare nel dettaglio la questione dei cosiddetti ‘pizzini’ che non hanno alcuna accezione negativa, ma servono a uno scopo ben preciso e virtuoso: "Spesso capitano pazienti ginecologiche in difficoltà che si presentano al consultorio e hanno necessità di essere visitate o sottoposte a esami strumentali urgenti _ aggiunge il medico che fa parte di Agite Marche _. Noi medici del consultorio ci rendiamo conto che le liste d’attesa sono estremamente complesse e i tempi lunghi. In determinati casi clinici i tempi lunghi non vanno bene e le attese non possono essere tollerate, per questo a seconda della patologia e delle necessità diamo dei fogli a pazienti che necessitano misure immediate. Penso alle interruzioni di gravidanza, a pazienti oncologiche, capisce da solo che determinate situazioni rappresentano delle priorità e non possono essere messe semplicemente dietro ad altri casi che invece hanno minor urgenza. C’è poi un altro concetto, noi in una stessa prestazione cerchiamo di far coincidere sia la visita che magari un’ecografia, senza che la donna sia costretta a prendere due appuntamenti, magari lontanissimi uno dall’altro".