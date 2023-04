Il pluricampione Alberto "Sconfitto per un punto, ma sono orgoglioso di lei Hanno navigato meglio"

Vela d’altura, traversate oceaniche, ma anche il più piccolo J70 con cui ha vinto il titolo europeo nel 2018: il pluricampione del mondo Alberto Rossi quest’anno sfida tutti su un Melges 32, con la novità di trovare nella flotta anche una delle sue tre figlie.

Alberto, che effetto le ha fatto stare dietro a Claudia?

"Beh, non è la prima volta. Abbiamo lottato sino in fondo, fino all’ultima regata, loro hanno navigato meglio ed è giusto che siano arrivati davanti. La distanza però è stata minima, un solo punto di distacco, quel punto che è bastato a farci arrivare quarti e a decidere il secondo posto per Petite Terrible". Com’è Claudia da avversaria? "Una velista molto determinata, cerca sempre il risultato e quando sei sulla sua rotta ti ci devi incrociare, ma è lo stesso approccio che abbiamo noi, che non concediamo niente quando incrociamo un avversario".

Cosa vi siete detti prima della giornata conclusiva?

"Niente di particolare, sostanzialmente, perché stavamo per scendere in acqua per regatare. In queste circostanze parliamo sempre poco".

E alla fine, dopo la regata decisiva, dopo che era scesa l’adrenalina?

"Mi sono complimentato con lei, c’erano gli estremi per farlo, perché hanno navigato davvero molto, molto bene".

In generale, quali sensazioni ha tratto da questa prima tappa di Puntaldia?

"Per tutti noi sono tappe di avvicinamento verso il campionato del mondo che si svolgerà ad agosto, sono tutte fasi di studio in funzione di quest’obiettivo. Sia noi che loro abbiamo tratto la considerazione che siamo a buon punto, la classe è abbastanza agguerrita ma ci sentiamo fiduciosi di essere nella fascia alta. E dunque concludiamo la tappa soddisfatti pur essendo al primo appuntamento della stagione".

Com’è il feeling con il Melges 32 rispetto alle altre imbarcazioni con cui ha regatato in passato?

"La barca è molto divertente, veloce, ti permette di regatare anche con vento leggero. A Puntaldia, infatti, nei primi due giorni di regate c’è stato poco vento ma siamo riusciti a portare a termine tutte le prove in programma. Non è scontato, il fatto di poter regatare con poco vento, molte barche non possono farlo, con il Melges 32 si riducono le incognite e i rischi di non regatare. E poi quando c’è vento è un’imbarcazione veloce, nervosa, estremamente divertente, che naviga a 18-19 nodi, che plana. E quando lo fa è un bel purosangue".

Quali prospettive per questa stagione sul Melges?

"Siamo concentrati per il Mondiale, l’obiettivo è quello, naturalmente, e tutte le prossime tappe della World League serviranno a migliorarci in funzione della sfida di fine agosto. La prossima tappa sarà ancora a Puntaldia, tra un mese, poi ci sarà quella sul Lago di Garda, e poi il Mondiale di Porto Ercole, a Cala Galera. Sono tutte belle tappe, molto diverse l’una dall’altra. In Sardegna, per esempio, si trova un po’ di tutto, vento e mare, mentre sul lago di solito è abbastanza scontato trovare vento ma poca onda, e al Mondiale in Toscana, invece, potremmo trovare di tutto".

Parteciperà anche ad altre competizioni?

"Quest’anno mi dedico solo al Melges, anche perché gli impegni di lavoro sono pressanti, e sono concentrato solo su questa sfida. Vedremo cosa succederà il prossimo anno, si parla di una nuova classe, il Wally Rocket, una classe che sta prendendo forma, con un nuovo monotipo che stiamo aspettando con curiosità".

Giuseppe Poli