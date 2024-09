Il "Podesti" a caccia di rifiuti nell’Esino

Una mattinata di impegno civico e volontariato, quella vissuta dagli studenti dell’Istituto superiore ‘Podesti Calzecchi Onesti’ di Chiaravalle, che, sabato, hanno ripulito la foce del fiume Esino di Falconara raccogliendo diversi materiali di scarto abbandonati, come pneumatici o piccoli elettrodomestici. La nobile iniziativa rientra nell’ambito della campagna ‘Puliamo il mondo’ ed è stata resa possibile dai volontari del circolo Legambiente Martin Pescatore, in collaborazione con Marche Multiservizi Falconara e le insegnanti. Sono stati raccolti 530 chili di ingombranti, 90 chili di indifferenziati, 60 chili di plastica, 35 chili di vetro e 20 chili di carta. Gli stessi studenti sono gli artefici della mostra fotografica ‘La bellezza e la fragilità del fiume Esino’ che si terrà al Centro Pergoli dal 10 al 17 ottobre. In settimana, invece, era toccato ai giovani delle classi quinte delle scuole Alighieri e Moro che, in spiaggia a Falconara, avevano raccolto 2 chili di vetro, 15 chili di plastica, 25 chili di indifferenziata e tanti mozziconi di sigaretta.