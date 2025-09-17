Il Poggio alza la voce: "Tra degrado e sicurezza, troppi problemi irrisolti". Ma il Comune rassicura

Il Poggio alza la voce su tanti problemi che ritiene irrisolti. Si è svolta ieri, al teatrino una assemblea pubblica cui hanno partecipato il vicesindaco Giovanni Zinni, l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini e l’assessore ai Borghi Daniele Berardinelli. Un incontro molto partecipato ed animato. "Riconosciamo l’interesse dell’amministrazione ad ascoltare i problemi di noi residenti – ha detto Andrea Fantini del CTP8 – ma a questo non corrisponde un’azione concreta. Come la manutenzione delle mura, il dissesto delle panchine, le caditoie pericolanti, la cura del verde pubblico; l’assenza di trasparenza nella edificazione dell’edificio costruito al posto della ex scuola elementare di cui c’è stata una variante in primavera con l’aggiunta di un piano andando sopra all’altezza media delle altre case; il controllo della velocità sulla provinciale del Conero, usata come circuito da corsa e la realizzazione di una rotatoria all’uscita del paese; l’uso del parcheggio del cimitero da parte dei camper; la carenza dei parcheggi; il sistema fognario con scarichi a valle da risolvere; il destino dei beni comuni con la scuola materna e il parco giochi usato al momento dalla trattoria locale; il bando Borghi Accoglienti prevede i fondi per questo paese?".

A rispondere c’è Zinni: "Per il controllo della velocità ci siamo confrontati con la Provincia, i controlli sono stati eseguiti dalla nostra polizia locale e l’area è stata più monitorata. Per la rotatoria ho parlato con il presidente della Provincia e sarà realizzata insieme al Comune di Ancona prima del prossimo giugno. Per la strada dietro Massignano dobbiamo capire questa sera e con voi come progettare il senso di marcia; il campeggio camper sarà portato lontano dal cimitero con un paio di posti". Per i velox sulla provinciale ha risposto il comandante della polizia locale Caglioti: "E’ sempre la Provincia che decide l’istallazione sulla base del numero degli incidenti sentita la Prefettura e sulla SP1 il numero di incedenti è inferiore a quello individuato dalle normative". Zinni ha poi aggiunto la volontà di contattare comunque la Prefettura per chiedere l’istallazione del velox. "Per il nuovo edificio – ha detto Berardinelli – il problema risale a tredici anni fa, noi abbiamo votato contro. E’ una struttura dal punto ambientale al top. Non mi risulta l’innalzamento di un piano con una variante approvata da poco. Trasformare una scuola abbandonata significa anche eliminare un degrado. Per l’antenna Pieri abbiamo fatto di tutto per evitare la sua realizzazione e l’amministrazione è sempre a fianco della popolazione del Poggio. Per le aree pubbliche abbiamo deciso di reinternalizzare il servizio del verde attraverso Anconaservizi per rendere più accogliente tutta la città e quindi anche il Poggio. Per i Borghi Accoglienti non siamo usciti vincitori, penalizzati dalle normative stabilite per soggetti con altre caratteristiche".

L’assessore Tombolini ha chiarito che "l’edificio contestato è conforme alla volumetria individuata. E’ stato fatto un errore in passato. Fermarlo sarebbe un rudere eterno nel tempo ma chiunque può chiedere di verificare se le autorizzazioni rilasciate sono conformi alla realizzazione del progetto. Il consigliere comunale Teodoro Bontempo ha comunicato che l’impresa costruttrice è disponibile ad un incontro con i rappresentanti della comunità in cui chiarire tutte le perplessità legate all’edificio".

Claudio Desideri