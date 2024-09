Il poliziotto di quartiere. La lotta ai raggiri web fa arrestare un uomo: "Voleva mie foto sexy"

Tre anni con il poliziotto di quartiere, la città sorride. Revenge porn, arrestato un uomo grazie ad un incontro a scuola. Era il 2021 quando il questore dorico, Cesare Capocasa, aveva annunciato l’arrivo del poliziotto di prossimità. Un’iniziativa ben vista dalla città, dai negozianti e dagli abitanti, per aumentare la percezione di sicurezza e non solo. Parola d’ordine ´prevenzione´, ma anche ´fiducia´. Numerosi i fronti su cui è attivo il poliziotto di quartiere: dal pattugliamento delle aree a rischio al presidio davanti agli istituti scolastici con l’ausilio dei cinofili, fino ad arrivare alla sensibilizzazione contro le truffe a danno degli anziani. Con il progetto ´Educhiamo insieme alla legalità´, la polizia ha saputo instaurare un dialogo costruttivo coi giovani e con le fasce deboli, da sempre al centro del mandato di Capocasa, il cui obiettivo sembra essere non tanto sanzionare quanto – per l’appunto – prevenire ed educare. Cyberbullismo, rischi derivanti dall’uso di alcol e droghe ma anche indicazioni sul rapporto da tenere con le forze dell’ordine a cui – attraverso il numero unico di emergenza 112 – va segnalato qualsiasi sospetto di attività illecita. E poi l’app YouPol al centro del dibattito coi più piccoli. Un progetto che è il risultato di un investimento di lungo periodo, ma per cui il riscontro positivo di studenti, insegnanti e genitori lascia ben sperare. Circa 15 mila in tre anni gli alunni incontrati dalla polizia, 2mila gli insegnanti raggiunti e 6mila i genitori che hanno preso parte ad eventi e seminari. E proprio durante uno degli incontri sul revenge porn, i poliziotti di prossimità hanno visto tra la platea una ragazza dall’aria cupa. Una volta avvicinatisi, la giovane – sguardo basso – si è confidata con loro, i suoi angeli in divisa: nei giorni scorsi all’incontro con la polizia, la ragazzina era stata contattata sui social da un profilo di un uomo che le chiedeva con insistenza foto e video intimi. Le indagini sono scattate all’istante, con la Squadra mobile che ha setacciato il web per arrivare ad arrestare l’uomo. In chat, si era spacciato per una coetanea che voleva testare la fedeltà del fidanzato chiedendo foto e video hot alla vittima. "Il poliziotto di prossimità rappresenta la risposta più efficace ai problemi di vivibilità e di decoro urbano legati alla sicurezza", dice il numero uno di via Gervasoni, Capocasa. Intanto, prosegue il porta a porta per istruire gli anziani su come sventare le truffe. Costante l’attenzione rivolta agli esercenti delle zone a rischio, dal centro alla periferia, con l’ausilio – talvolta – anche dell’Esercito. I poliziotti di quartiere hanno persino una linea telefonica dedicata per ricevere qualsiasi segnalazione.