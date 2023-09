Il polo della sicurezza si farà. Riconvertita l’ex casa di riposo

A Castelfidardo procedono i lavori per il polo della sicurezza. In via Podgora la conversione dell’ex casa di riposo Mordini procede a stralci. L’ala destinata alla Croce Verde è completata, per effettuare il trasferimento manca la tinteggiatura dei locali e la sistemazione dei garage per accogliere i mezzi di soccorso. Al via lo stralcio relativo all’adeguamento degli ambienti dove troverà collocazione il comando di Polizia locale, intervenendo in prima battuta sul cappotto termico e sulla divisione degli interni. Il progetto prevede due ingressi separati ed autonomi, sulla parte destra per il Comando di Polizia locale e il gruppo di protezione civile e a sinistra per la Croce Verde. Per quanto riguarda poi l’ex scuola elementare Cialdini, i lavori sono stati aggiudicati e starebbero per partire per restituire alla pubblica fruizione un immobile in disuso da anni: i 715mila euro stanziati consentono di riconvertire il plesso in due unità immobiliari, una al piano terra-rialzato da dedicare a sede della farmacia Crocette, l’altra al primo piano da adibire a poliambulatorio. Sono stati aggiudicati ad una ditta del territorio i lavori di demolizione e ricostruzione della struttura di via XXV Aprile, interamente finanziata dal Pnrr per 2 milioni e 508mila euro.