Il polo prende forma Al lavoro 500 operai Lo scheletro si vede già

Prende forma alla Coppetella il polo logistico Amazon che dovrebbe entrare in funzione nel 2025. Il cantiere della Techbau procede a ritmi spediti con circa 500 operai che lavorano a rotazione. Lo si nota visibilmente dalla superstrada all’altezza dello svincolo Interporto. L’obiettivo è quello di ultimarlo in un anno e mezzo per essere operativi al massimo all’inizio del 2025.

Sono più di 150 milioni di euro di investimento, mille posti di lavoro a tempo indeterminato (che potrebbero raddoppiare considerando l’indotto) previsti entro 3 anni dall’apertura, fra la fine del 2024 e l’inizio 2025. "Qui una realtà che unisce alta densità di occupazione e alta densità di innovazione. È raro che accada" ha evidenziato alla posa della prima pietra (un mese e mezzo fa) Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy sceso nel cuore della Vallesina per salutare il nuovo centro di distribuzione Amazon a Jesi. Tre settimane fa la giunta Fiordelmondo ha visitato il centro di distribuzione di San Salvo, entrato in attività il 1 agosto dello scorso anno, gemello di quello che si sta costruendo a Jesi. Entrambi si estendono su una superficie di 60.000 metri quadrati. Quello di San Salvo in appena un anno ha creato 800 posti di lavoro a tempo indeterminato, avvicinandosi alle previsioni di mille assunti entro tre anni dall’apertura con stipendi più alti per gli operai grazie ad un accordo di secondo livello raggiunto con i sindacati. All’interno dell’hub è presente l’avanzata tecnologia Amazon Robotics che rappresenta "solo una delle tante innovazioni introdotte da Amazon per supportare il lavoro svolto dagli operatori di magazzino e che consente di ridurre i tempi di percorrenza portando gli scaffali direttamente alla loro postazione".