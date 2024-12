"Il ponte Garibaldi rispetterà il territorio"

L’onorevole Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega Marche, e l’assessore al Comune di Senigallia nonché segretaria provinciale della Lega Ancona, Elena Campagnolo, rispondono così all’onorevole Curti (Pd), che ha recentemente depositato in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici un’interrogazione urgente rivolta al ministro Salvini sul progetto del nuovo Ponte Garibaldi. "Chi oggi chiede di fermare tutto è lo stesso Pd che, in passato, non ha saputo affrontare i problemi strutturali di Senigallia, lasciandoli irrisolti per anni. Curti, invece di alimentare divisioni e polemiche, dovrebbe comprendere che Senigallia ha bisogno di un collegamento funzionale all’interno del centro storico – spiegano -. Lo ha dichiarato lo stesso Maurizio Mangialardi, suo collega di partito, riconoscendo che l’assenza del ponte sta causando ‘infiniti disagi ai residenti e alle attività del centro storico’. Le critiche sull’impatto paesaggistico sono pretestuose e strumentali: il progetto è stato sviluppato nel pieno rispetto delle specificità del territorio e della normativa vigente. Non si tratta di un’opera calata dall’alto. La maggior parte dei senigalliesi non vuole rimanere prigioniera di dibattiti sterili promossi da una minoranza. Senigallia ha bisogno di un ponte sicuro e moderno, pensato per il futuro della città. Noi della Lega guardiamo avanti".