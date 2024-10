Il Ponte San Carlo va spedito: "Siamo al getto del solaio"

"Siamo al getto del solaio, i lavori stanno procedendo spediti come abbiamo illustrato all’assemblea pubblica all’inizio dell’estate". Così l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni sul cantiere per il nuovo ponte San Carlo. Terminata la posa in opera delle predalles è seguita l’armatura e ora il getto del solaio per la successiva sovrastruttura stradale. I tempi indicati in estate erano dicembre per il transito delle auto e dei mezzi sul nuovo ponte e ad oggi "restano confermati" spiega l’assessora Melappioni. I residenti di Minonna costretti a tragitti più lunghi anche di poco meno di 10 chilometri per andare e venire dal centro città attendono da tempo la chiusura del cantiere, inizialmente prevista per luglio- agosto scorsi. Era stata dedicata una pagina web agli aggiornamenti e alle tappe del cantiere tra via Marconi e il quartiere Minonna ma ad oggi non risulta più accessibile. Ieri pomeriggio i l’assessora Melappioni era nel cantiere del nuovo palascherma di via delle Nazioni assieme ai componenti della commissione consiliare 3 per fare il punto sullo stato di avanzamento lavori.