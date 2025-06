Il ponte verso la Stamura resterà un’incompiuta. Sarà messo in sicurezza

Ponticello della Mole verso la sede della Stamura, cronaca di un intervento di ristrutturazione mancato e di due anni sprecati. Così come era successo esattamente un anno fa, anche in questo caldo mese di giugno il ponte di accesso pedonale all’area del Lazzabaretto resterà un ‘Vorrei ma non posso’.

La ditta incaricata dei lavori di alcune sale della Mole, in particolare la ‘Tabacchi’, e del ponte in questione, non ha mai messo mano a quel manufatto e quindi a poche settimane dalla riapertura del Lazzabaretto l’unica cosa possibile da fare sarà la messa in sicurezza per camminarci sopra e per consentire alle barche ormeggiate attorno alla Mole di transitarci sotto per poter uscire dal porto.

Intanto la stessa ditta ha ufficialmente ricevuto l’obbligo di sospendere i lavori ed eliminare il cantiere in modo da rendere usufruibile lo spazio all’ombra di Porta Pia. La stessa ditta dovrà poi tornare dopo la metà di settembre per ripristinare quel cantiere e finalmente realizzare il nuovo e definitivo ponte.

La parte più delicata dell’appalto, che rientra nel piano del Pnrr, ossia il recupero e l’adeguamento generale delle sale ‘Tabacchi’, ‘Viani’ e ‘Mercanti’, non destano preoccupazioni in quanto, stando alla direzione lavori pubblici, sostanzialmente quelle opere sono quasi terminate; mancherebbero soltanto interventi di fabbro, di pulitura delle volte e poco altro.

Tra le cause del mancato intervento sul ponte anche lo stop nei mesi precedenti il G7 Salute dell’ottobre scorso e l’impossibilità di operare nei mesi invernali successivi.