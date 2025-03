Il ponticello al Lazzaretto pronto entro il 15 giugno

Ponticello al Lazzaretto pronto il 15 giugno. Si è ormai preso un impegno con la città e con la politica l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini a proposito dell’opera che la scorsa estate era stata sospesa per consentire di tenere aperto il Lazzabaretto; è passato un anno quasi e i lavori sono andati a rilento. Tombolini, rispondendo a una interrogazione di Francesco Rubini (Altra Idea di Città), ha descritto in breve il grosso dell’intervento: "Sono stati montati 40 micropali e soprattutto è in fase di ultimazione la sottostruttura del ponte precedentemente realizzato in cemento armato che col passare degli anni ha perso smalto _ ha replicato l’assessore ai lavori pubblici _. La struttura sottostante sarà metallica e andremo a demolire le parti ammalorate, opere in grado di superare gli esami di carico del ponte al transito di cose e persone. Il precedente obiettivo era stato fissato dalla ditta al 30 giugno, io insistito per anticipare al 15 giugno e sono convinto che ce la faremo". I tempi sono cruciali visto che l’assessorato alla cultura sta preparando il bando per la concessione quinquennale dell’ex Lazzabaretto (il nome resterà tale solo se ad aggiudicarsi il bando sarà sempre l’Arci, titolare del nome): "Mi auguro che la data del 15 giugno venga rispettata, altrimenti sarebbe un danno anche per chi al Mandracchio ha la barca". Sempre Tombolini ha risposto a una interrogazione di Giulia Fedele (lista Silvetti) sul parcheggio davanti alla Coop di Vallemiano: "L’area, vecchia del 1991, non è di pertinenza della Coop. Stiamo pensando di trasformare quello spazio in una delle cerniere di mobilità come area di sosta. Intanto stiamo cercando di dare risposte per un parcheggio a favore dei vigili del fuoco vicino al comando provinciale".