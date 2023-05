Il popolo del centrodestra Caccia agli autografi e ai selfie con i tre leader Tutti a cantare l’Inno

Il più grande palco mai montato in città per un evento simile: accogliere i ‘3 Tenori’ del governo, come sono stati ribattezzati Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Alla fine i tenori in piazza Roma, proprio su quel palco lungo 10 metri, largo e alto 8 metri sono stati quattro. È stato emozionante per le migliaia di supporter del centrodestra, arrivati anche da fuori Ancona, ascoltare le parole dell’Inno di Mameli cantate da un tenore vero, David Mazzoni, addetto di Anconambiente e grande lirico, che di fatto ha aperto il comizio elettorale.

Una città blindata già dal primo pomeriggio, decine e decine di poliziotti e carabinieri dei reparti mobili per garantire la sicurezza di una giornata straordinaria. Corso Stamira chiuso al traffico, e con esso tutte le strade a esso collegate, per quasi sei ore, circolazione deviata su altre direttrici, mentre la piazza andava riempiendosi. Migliaia di persone che hanno gremito lo spazio del comizio dove, da una via laterale, è partita anche una contestazione da parte di un gruppo di giovani dei centri sociali e anche delle ragazze che avevano manifestato sabato scorso sui temi legati alla donna. Davanti a questi cori il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che era sul palco, si è fermato esclamando: "Stanno andando allo stadio. Perché gridano? Forse hanno paura di perdere".

Salvini, durante gli interventi degli altri leader, del candidato sindaco e del presidente della Regione Marche Acquaroli, è rimasto in disparte alternando l’ascolto all’uso costante del suo smartphone, fotografando addirittura a più riprese i discorsi di Tajani e Meloni, intonando l’Inno d’Italia e applaudendo alle parole di Silvetti salito sul palco subito dopo il governatore Acquaroli.

Lo stesso leader della Lega che, alla fine della manifestazione, è entrato all’interno della piazza per salutare i manifestanti e concedere selfie e autografi.Poco prima delle 20 le autocivetta della scorta hanno recuperato i tre leader, lasciando Ancona.