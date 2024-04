Il porto alza la voce, sciopero. I lavoratori sulle banchine:: "Subito il nuovo contratto"

Sciopero e mobilitazione in porto, ieri mattina, nell’ambito della manifestazione nazionale indetta negli scali marittimi per chiedere al governo centrale il rinnovo contrattuale, il fondo di accompagnamento alla pensione anticipata, il riconoscimento del lavoro usurante, e il rafforzamento degli strumenti contrattuali per salute e sicurezza sul lavoro. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno organizzato una giornata di mobilitazione cui hanno partecipato anche molti lavoratori del porto di Ancona che ieri si sono dati appuntamento intorno alle 10 al molo Santa Maria, sotto alla sede dell’autorità di sistema portuale. "Siamo qui perché il contratto nazionale è scaduto l’anno scorso e ancora il governo deve risponderci – spiega Alessio Apolloni, della compagnia Portuali –. E per inserire il lavoro portuale nella lista dei lavori usuranti. Sperando che il governo ci metta le mani al più presto. Non è giusto che queste cose vengano tralasciate, i mesi stanno passando". Il tema lo affronta anche Valeria Talevi, segretaria generale Filt-Cgil Marche: "Vogliamo un veloce rinnovo del contratto. I nostri salari dopo il picco dell’inflazione piangono. Chiediamo un 18% di aumento, si è rotto il tavolo delle trattative perché le controparti ci propongono un 9%. Per noi inadeguato e iniquo. In più c’è un problema sulla sicurezza sul lavoro, ci sono le interferenze, i carichi sospesi, purtroppo in porto si muore ancora". "Chiediamo di poter recuperare il potere d’acquisto dei salari, ma nella piattaforma ci sono altri argomenti – aggiungono Roberto Ascani della Fit-Cisl Marche, e Ilaria Corinaldesi, segreteria regionale Uiltrasporti Marche –, come il riconoscimento dell’attività usurante, la costituzione di un fondo per l’esodo per il ricambio generazionale e per attutire il lavoro precario che c’è nel porto".

Giuseppe Poli