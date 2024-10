Il porto antico risplende. Piazzetta "da mare a mare". In attesa della Casa del capitano

In attesa dei lavori per il recupero della Casa del Capitano, ieri finalmente il taglio del nastro della piazzetta a essa collegata. L’opera, costata oltre 750mila euro tra progetto originale e varianti legate al rinvenimento di reperti archeologici, era pronta da tre mesi, ma l’inaugurazione è sempre stata rinviata a causa dei mille impegni del sindaco, dall’Ancona Calcio al G7 Salute: "Un luogo fortemente identitario, perno fondamentale tra porto e centro storico a favore di crocieristi e turisti in genere e pezzo nodale del concetto di Ancona ‘Da mare a mare’. Una realizzazione che costituisce il completamento della attività di recupero avviata dalla precedente amministrazione e da noi portata a termine" ha detto il sindaco Daniele Silvetti tagliando in realtà due nastri, quello della piazza e la scala che dalla passerella sopra il Porto Traianeo conduce nello spazio aperto. Il grosso del lavoro, nella prima parte del progetto, è stato demolire l’ex laboratorio del nautico ‘Elia’ e avere le autorizzazioni dai vari enti portuali per la scalinata di collegamento. Presenti gli assessori alla cultura Anna Maria Bertini e quello ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Sulla Casa del Capitano spero si faccia presto _ ha detto la Bertini _, tutto dipende dai fondi messi a disposizione e dal bilancio. Non ho tempi certi da poter comunicare, ma posso dire che io vorrei la Casa del Capitano rinnovata e a disposizione entro giugno 2025. Abbiamo in cantiere una serie di mostre, tra cui quella delle Bolle Papali". Tutto dipende dunque dalle risorse previste in bilancio e dallo svolgimento dei lavori pubblici. L’intervento al porto rientra nell’opera più generale divisa in tre stralci, compresi quelli per il Sacello Medievale e piazza Dante: "I lavori al Sacello hanno avuto qualche ritardo, ma contiamo di rimetterci in carreggiata _ ha aggiunto l’assessore Tombolini _. Finito quello avremmo il canale di collegamento tra il porto e il centro storico, con tutti i contenitori culturali. Fatta questa inaugurazione presto taglieremo il nastro della scalinata che collega via Pizzecolli a via Birarelli (anche quello un cantiere consegnato più di tre mesi fa, ndr.)". L’importo complessivo del finanziamento derivante dai fondi Por-Fesr Marche 2014/2020 è pari ad 755mila euro, di cui 543mila per lavori. L’incarico della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza è stato affidato al raggruppamento: Abdr Architetti Associati srl con sede a Roma, Mondaini e Roscani Architetti Associati e allo Studio Talevi e Marco Rosciani di Ancona. La piccola piazza come un nuovo giardino con vista sugli scavi archeologici del Porto Traianeo. L’illuminazione e` stata studiata creando gerarchia tra gli spazi architettonici, usando proiettori posizionati sotto il cordolo del muro esistente.