Il Porto antico si fa bello. Fontana dei 2 soli ripulita

A luglio il Porto Antico diventa protagonista e l’Autorità portuale ha messo le mani all’area per sistemare ciò che non andava. Ripulita la Fontana di Cucchi, via i graffiti e i rifiuti. Ora il Porto Antico di Ancona è pronto per la stagione estiva.

L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha realizzato in questi giorni un intervento di manutenzione ordinaria per migliorare l’accoglienza dell’area. Uno spazio amato dai cittadini che si appresta, anche quest’anno, ad ospitare la programmazione degli eventi estivi. L’Autorità di sistema portuale ha effettuato, come ogni anno, la pulizia generale della Fontana dei Due Soli, realizzata dal maestro Enzo Cucchi, ottimizzando l’accensione della stessa. L’orario sarà, infatti, dalle 17 alle 23, fascia temporale in cui c’è il maggior afflusso di persone in questo periodo.

Nell’area, in questi giorni, sono presenti gli allestimenti temporanei degli eventi organizzati. Sono state di nuovo ripulite le scritte vandaliche presenti sulle mura storiche ed è stato completato il rifacimento del simbolico camminamento in rosso. Sono stati, inoltre, realizzati i lavori del progetto Iti Waterfront. Grazie a quest’ultimo, è stata allestita la nuova illuminazione del percorso pedonale e stradale dall’Arco di Traiano fino alla base della sede della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco, nell’area della banchina San Francesco.

L’intervento, ispirato alla sostenibilità e all’efficientamento energetico, è stato effettuato con un investimento Adsp di 450 mila euro: "Il Porto antico è parte integrante dello scalo di Ancona, un’area amata dalla comunità che desideriamo valorizzare ancora di più - afferma il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Uno spazio che già ora dimostra le sue potenzialità per iniziative pubbliche d’intrattenimento su cui potrebbero si potrebbero ipotizzare attività, sempre di carattere marittimo, a fine turistico".