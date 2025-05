Il porto del futuro. Sorpresa, il nuovo Prg già inviato al ministero. Ma senza un confronto

Il nuovo Piano Regolatore del Porto è in visione al Ministero dell’Ambiente per l’avvio della procedura VAS (Valutazione ambientale strategica) senza che il documento sia stato sottoposto a un confronto con la città. Farà senza dubbio discutere la mossa portata avanti dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale che lo scorso 18 marzo ha inviato il delicato documento al MASE e il 15 aprile scorso ha fatto richiesta allo stesso Ministero dell’analisi ambientale i cui termini scadranno la prossima settimana, il 15 maggio. Il tutto al netto delle eventuali osservazioni, ma di fatto la procedura è partita e andrà avanti senza la possibilità da parte delle istituzioni di intervenire. Considerata l’unione d’intenti tra Authority, Regione e Comune, è normale che il documento sia stato condiviso in fase preliminare, ma c’è un mondo alle loro spalle che quel progetto a lungo termine dello scalo dorico non lo hanno neppure sfiorato. Trattandosi di un documento ufficiale che andrà a sostituire l’attuale Prg, vecchio di quasi quarant’anni, e soprattutto il Piano Particolareggiato delineato dal Comune svariati anni or sono, una serie di passaggi ‘istituzionali’ non sono più obbligati, ma la mancata consultazione qualche dissapore lo farà scattare senza dubbio. L’approvazione del nuovo Prg, inoltre, si porterà dietro anche il procedimento per il via libera, atteso entro i prossimi mesi, del banchinamento del Molo Clementino per le grandi navi da crociera; un iter che si sta allungando nel tempo, partito circa tre anni fa e anch’esso ha fatto parecchio discutere.

Entrando nel merito del Prg, rappresentando la spina dorsale del futuro dello scalo principale delle Marche, il piano guarda al futuro di lungo periodo dove tutto o molto dovrebbe ruotare attorno alla cosiddetta ‘Penisola’: l’infrastruttura dove trasferire il grosso dei traffici, in particolare quello passeggeri, collegato tra la banchina 27 (la Banchina Marche, il cui tratto conclusivo è in fase di lavorazione) e la diga di sovraflutto. È in quell’ottica che l’Autorità portuale prevede di trasformare l’attuale Porto Antico nel paradiso della nautica di lusso, con un porto turistico spostato all’ombra del Duomo e dell’Arco di Traiano così come, ovviamente, le crociere. Gli yacht dovrebbero riempire tutta l’area tra il molo Wojtyla e Nazario Sauro, per capirci le banchine dalla 7 alla 10 dove attualmente attraccano i traghetti dalla Croazia e dall’Albania che entro il 2027 dovrebbero essere trasferiti nelle ex banchine dei silos, dalla 19 alla 21.

Sui collegamenti viari, in particolare l’annoso tema della stazione ferroviaria ‘Ancona Marittima’, solo un passaggio rapido in cui si anticipa che in effetti è in corso un dialogo tra istituzioni (compresa Rfi) per riattivare i binari. Una delle parti che farà maggiormente discutere sono le cosiddette zone di ‘Interazione porto-città’. Di fatto, con il nuovo disegno lo scalo acquisirà la competenza su pezzi di città, da via della Loggia a via XXIX Settembre fino agli Archi, compresa l’area del parcheggio scambiatore e della scuola elementare.