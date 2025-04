"Il porto di Ancona escluso dalla zona logistica semplificata"

Il Porto di Ancona è riconosciuto dalla Commissione Europea come uno degli scali strategici continentali, costituisce un terminale fondamentale di due dei corridoi transeuropei dei trasporti (TEN-T) e rappresenta nel complesso il principale polo industriale della provincia di Ancona e delle Marche, con oltre 6.000 posti di lavoro complessivi. Tuttavia, mentre gli altri principali porti dell’Adriatico settentrionale (Ravenna, Venezia, Trieste) godono già delle loro ZLS e mentre l’Abruzzo è incluso nella ZES unica delle regioni del Mezzogiorno, le Marche restano escluse da queste forme di agevolazione. Grazie al recente Decreto Coesione (D.L. 60/2024), anche le regioni definite "in transizione" – tra cui Marche e Umbria – possono ora istituire una ZLS. Questa opportunità, che va assolutamente colta, permetterebbe di rafforzare la competitività delle imprese del nostro territorio provinciale, offrendo vantaggi economici, fiscali e amministrativi alle aziende che operano in connessione con il porto di Ancona. Una ZLS legata allo scalo dorico potrebbe anche ricomprendere tutta l’area della Piattaforma Logistica che si estende nella provincia di Ancona, nonché altre aree di influenza opportunamente identificate purché connesse economicamente con il nostro porto, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico di tutto il nostro territorio. Ad Ancona è stato anche depositato un ordine del giorno, a prima firma del consigliere comunale dorico Giacomo Petrelli, responsabile del Porto per la Segreteria Provinciale, proprio al fine di chiedere l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) per le Marche legata al porto di Ancona. La creazione di una Zona Logistica Speciale per il porto dorico è un obiettivo prioritario poiché la ZLS consentirebbe alle imprese del territorio, in particolare quelle di Ancona, di rafforzare rapidamente la propria capacità di competere rispetto a quelle che sono agganciate agli altri porti strategici dell’Adriatico. Con questa proposta, si sollecita la Regione Marche ad avviare l’iter della ZLS. Il documento depositato in Consiglio comunale ad Ancona va di pari passo con la mozione presentata dal Pd all’Assemblea Regionale.

Partito Democratico, Federazione di Ancona