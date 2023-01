Il porto di Ancona nell’anno Mille e i suoi grandi rapporti commerciali

Ancona è stata per secoli un porto di grande importanza nel Mediterraneo. Le sue relazioni commerciali, nel medio evo non sono state inferiori a quelle delle altre grandi potenze commerciali italiane, Genova, Venezia e Pisa.

Una potenza che portò Ancona a tessere una fitta rete di relazioni politiche internazionali con tutti i maggiori centri di potere nel Mediterraneo sopratutto in un tempo che la vide libero comune, cioè nel basso medio evo il periodo che va dall’anno 1000 al XV secolo.

Su quest’epoca che vide un’Ancona ricca, potente e pronta ad essere il centro politico ed economico dell’Italia centro-orientale è stato scritto dal professore Joachim Felix Leonhard, uno splendido studio pubblicato da Il Lavoro Editoriale nel 1992, dal titolo: "Ancona nel basso medio evo. La politica estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV".

Il volume, di trecentocinquanta pagine è il frutto di un lungo e intenso lavoro di ricerca che l’autore ha svolto negli archivi e nelle biblioteche di Ancona, Dubrovnik, Fano, Fermo, Firenze, Osimo, Venezia e nell’Archivio e nella Biblioteca Vaticana.

"La storia politica estera di Ancona è stata caratterizzata dai grandi conflitti politici che hanno scosso la penisola italiana, e soprattutto l’Italia centrale nel periodo che va dalla prima crociata agli inizi del XV secolo; periodo in cui gli interessi delle grandi potenze che venivano ad incidere sulla politica estera entravano continuamente in conflino con i costanti sforzi per una autonomia civica. Il tema centrale di questo lavoro è costituito dalle implicazioni dell’alta politica con l’esigenza di una politica estera autonoma della città di Ancona".

Questo brano, preso dalla prefazione esprime il senso della ricerca che si articola in cinque distinti capitoli: Dalla prima crociata alla morte dell’imperatore Enrico VI; La città di Ancona all’interno dello Stato della Chiesa nel XIII secolo; La politica estera di Ancona nel XIV secolo; Lineamenti di storia commerciale di Ancona nel medio evo; a chiudere troviamo, La Marca di Ancona e i suoi Marchesi nel XII e XIII secolo.

Una consistente serie di appendici di estremo interesse completano lo studio tra cui l’elenco delle fonti archivistiche utilizzate dall’autore e una consistente bibliografia che è di grande importanza per chi fa ricerche storiche di questo livello. Un indice dei nomi e uno dei luoghi concludono il volume che per la prima volta affronta il tema della politica estera di Ancona nel medio evo.

Un primato che ad oggi è rimasto invariato.

Claudio Desideri