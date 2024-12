Il porto ha contenuto le perdite: "Sarà l’anno del progetto Eagle"

Il 2024 è stato un anno difficile per l’Adriatico, ma il porto di Ancona, grazie soprattutto al gruppo Frittelli Maritime ha limitato il segno meno. L’orizzonte imminente è carico di fiducia: "Il blocco del Canale di Suez a causa della guerra per i container e le merci in genere e la decisione di mettere il collegamento marittimo passeggeri Ancona-Durazzo hanno avuto delle conseguenze, ma io sono ottimista di natura _ ha detto Alberto Rossi, a capo del gruppo Frittelli e Adria Ferries _. Il prossimo anno sarà molto importante e le prospettive sono buone. La scelta della ‘AF Mia’ da Ancona la rifarei e i risultati arriveranno. Il porto di Ancona ha contenuto le perdite e in futuro i traffici torneranno a crescere. Bene il fatturato, più o meno stabile negli ultimi tre anni. Il progetto Eagle (la struttura logistica che sta nascendo sulle ceneri dell’ex area Bunge, ndr.) ha conosciuto un rallentamento, ma nei primi mesi del 2025 sono certo che daremo la sterzata decisiva. Un progetto che al mondo marittimo internazionale piace e per questo ci ha già dato fiducia. Noi bravi a vendere un prodotto nonostante non sia ancora partito e a dare risposte". La festa di Natale del gruppo Frittelli che si svolta ieri proprio a bordo della nave ‘Mia’ è giunta alla sua 24esima edizione. Un vero e proprio evento vista la nutritissima partecipazione. Oltre 300 invitati tra cui il presidente della Regione Aquaroli, il presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo e l’ex Rodoldo Giampieri, oggi a capo di Assoporti. La giunta comunale, col sindaco Silvetti assente giustificato, era rappresentato dagli assessori Berardinelli, Eliantonio, Latini, Battino oltre al presidente del consiglio comunale Pizzi. Nel suo intervento coinvolgente Alberto Rossi ha parlato di strategie e dei numeri classici di bilancio di fine anno, poi ha presentato alcune voci particolari: "Il 97% dei dipendenti è a tempo determinato, il 98% del valore economico viene redistribuito sul territorio e, lo dico da marinaio superstizioso, nel 2024 con oltre 100mila ore di lavoro abbiamo avuto zero infortuni. Con Eagle abbiamo bonificato un sito inquinato, movimentato l’economia circolare, aumentato l’efficienza energetica dando valore agli investimenti". Un centro logistico e di produzione energetica, compresa l’elettrificazione delle navi. Le linee guida future si baseranno su alcuni concetti chiave: tecnologia, ambiente e sicurezza, partendo dal bilancio di sostenibilità di tutte le aziende del gruppo.