Il porto inizia a cambiare volto: al via i restyling

Il porto verso il restyling, partita la demolizione delle ex casette dei pescatori e avviato l’iter per l’affidamento dei lavori per la riparazione dei danni subiti dal manufatto a seguito dell’incendio divampato nel 2017. Proseguono anche i lavori all’ex Hotel Vela, il primo con la formula che prevede la possibilità di affittare, anche per tempi lunghi, una delle suite che verranno realizzate ai piani alti della struttura. Ma dopo anni di stand by, a riprendere vita sarà anche l’area ex Sacelit-Italcementi: nel perimetro dello spazio ieri è partita la demolizione delle casette che lasceranno spazio a un nuovo complesso edilizio ‘residenze al porto’. L’intervento prevede la realizzazione di due edifici, per un numero complessivo di 27 appartamenti di varie dimensioni (da 60 mq a circa 150 ma). Logge e terrazzi spaziosi e vivibili, pensati come un’estensione naturale dell’interno dell’appartamento, permettono ai residenti una fruizione di uno spazio esterno e protetto, godendo di una veduta privilegiata sul porto peschereccio, luogo simbolo e di grande fascino della nostra città. Il complesso si affaccia su piazzale Rosi, dove negli ultimi mesi sono stati organizzati numerosi eventi. Il 3 marzo 2021 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riparazione dei danni subiti dal manufatto in legno situato sul lungomare Mameli, all’ingresso dell’area portuale danneggiato dall’incendio 2017’. L’intervento è stato inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Senigallia per il triennio 2021-2023 – annualità 2021: l’intervento è previsto nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025, finanziato con fondi derivanti da indennizzo assicurativo contro danni.

Porto che si prepara alla stagione estiva, con una prima novità, quella dei servizi igienici nella banchina di levante, oltre al recupero di questo importante spazio come quello all’ingresso del porto, dove, a seguito dell’incendio, diverse associazioni hanno perso la loro sede. Ma a dare una nuova immagine all’intero porto, saranno anche i restyling edilizi, i primi che balzano agli occhi di chi imbocca il lungomare da via Bixio, dove si attende ormai da anni il recupero del sottopasso, ma anche una nuova passerella pedonale per collegare il lungomare di levante a quello di ponente. L’area portuale diventa così sempre più strategica e collegata al resto della città, un modo per incentivare il turismo da diporto.