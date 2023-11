Il porto si prende la scena. Ecco un festival per l’estate

Nonostante il possibile, anzi probabile, cambio di location per la festa di fine anno, il porto resta al centro delle attenzioni per i prossimi grandi appuntamenti che la città si appresta ad ospitare. Tra questi un festival musicale con quattro-cinque artisti per la prossima estate. D’altronde l’amministrazione comunale ha espressamente chiesto all’Authority che la parte storica dello scalo sia quanto più vissuta dalla città anche con l’organizzazione di eventi e iniziative. Una posizione che il presidente Garofalo ha accolto positivamente in particolare per il periodo estivo. Da qui la macchina si è messa subito in moto e i grandi produttori musicali hanno subito avanzato proposte facendo anche sopralluoghi per verificare tutte le potenzialità presenti all’interno dello scalo portuale. E iniziano a spuntare anche i primi nomi di un cartellone che potrebbe vedere la possima estate alternarsi da Biagio Antonacci a Emma solo per fare due nomi del progetto che si sta organizzando e che, nelle intenzioni, sarebbe il primo grande festival lungo l’Adriatico con queste caratteristiche in grado di richiamare spettatori anche da fuori regione. Insomma un evento che legato al turismo potrebe essere un bel volano sul fronte dell’accoglienza potendo poi sfruttare i turisti presenti da Portonovo alla Riviera del Conero solo riferendosi alle località di villeggiatura più vicine al capoluogo di regione.

E anche in questo caso le trattative sono a buon punto per cercare di definire il progetto nel più breve tempo possibile con tutte le parti in causa a partire dall’Autorità portuale e poi arrivare nei prossimi mesi a quello che sarà il cartellone definitivo dell’evento con tutti gli artisti pronti a calcare il grande palco che sarà realizzato all’interno del porto. Insomma un’estate ricca se si pensa, ad esempio, che la città può contare già sul festival "Spilla" alla Mole e su quelli dedicati al cinema.

a. q.