Il post della leggenda del rock: "Wonderful Ancona, grazie di tutto"

Una foto panoramica di Ancona scattata dall’alto, che cattura l’intero centro storico, il porto e, sullo sfondo, il Monte Conero. L’immagine fa parte di un post su Instagram. Fin qui niente di strano, o di speciale. Il fatto è che l’autrice è Patti Smith, fresca reduce dal concerto tenuto martedì al Teatro delle Muse. Sotto la foto un messaggio: "Questa è la luce del primo mattino ad Ancona. Ho fatto un buon lavoro qui, e la gente è stata meravigliosa".

La cantante, figura mitica del rock, ha avuto belle parole non solo per la città, ma anche per il personale del Grand Hotel Palace, dove ha pernottato: "Sono stata molto fortunata. Il personale è stato molto premuroso, e mi ha dato frutta e lavanda. Nella mia stanza c’era un bel tavolo bianco, lungo, per scrivere, e una veduta grandangolare di una parte del porto". Poi Patti Smith descrive quello che vede dalla finestra della stanza: "Ci sono due enormi navi da crociera, ma tutto è piuttosto tranquillo. C’è la luna piena stanotte, ma io non l’ho vista perché è coperta dalla nuvole. Ma riesco a ‘sentirla’. C’è una bellissima chiesa romanica in fondo alla strada, probabilmente dell’inizio del dodicesimo secolo. Domani la visiterò e farò un resoconto". Naturalmente si tratta della chiesa di Santa Maria della Piazza. L’artista rivela che "il viaggio per arrivare qui è stato un po’ complicato". E pubblica alcune foto che definisce "tratte dall’inizio di una nuova avventura". Un’avventura finita bene. Chissà che non ritorni in città per viRverne un’altra...