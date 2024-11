Il precedente della vicina Staffolo: "La nostra battaglia per ora è vinta"

La scorsa estate anche il vicino Comune di Staffolo, 2.140 abitanti era rimasto senza medico di famiglia (prima del Covid erano due). Il sindaco Sauro Ragni si è battuto fortemente incalzando la Regione per mantenere un servizio prezioso in un Comune dove la popolazione invecchia sempre più. Tra l’altro a Staffolo sono stati effettuati importanti investimenti da parte del Comune per garantire sedi e spazi adeguati ai medici di famiglia. "Da martedì il medico di base che aveva iniziato a prestare servizio nel nostro ambulatorio da appena 25 giorni, il primo agosto– ha spiegato Ragni – ha espresso l’intenzione di non proseguire l’attività medica a Staffolo. Comprendendo la gravità di questa situazione, specie per gli anziani e chi ha difficoltà a spostarsi, ci siamo subito attivati inviando immediatamente una nota a Regione e Ast, enti che hanno la responsabilità di garantire i servizi essenziali per la salute e potenziare la medicina del territorio, specie nelle aree interne. Abbiamo chiesto loro di attivarsi immediatamente, data la situazione contingibile e urgente, per assicurare la necessaria continuità e permettere la permanenza stabile di un medico di base in loco. Il Comune di Staffolo va dichiarato zona carente di medici di base, vanno ripristinate le due ’ex condotte mediche’ per assicurare un servizio stabile e continuativo". Ragni aveva poi chiesto supporto ai 5 medici di base di Cupramontana. Due di loro oggi, grazie al lavoro del distretto di Jesi e dell’Ast e soprattutto alla moral suasion del sindaco Sauro Ragni raggiungono settimanalmente il vicino borgo di Staffolo per visitare e compilare impegnative e richieste ad anziani e non solo. I cittadini ringraziano, almeno per ora.

Sa.fe.