Il prefetto Pellos: "Disagio giovanile, bulli tutti presi. Ma non sono bande"

di Marina Verdenelli

Prefetto Darco Pellos, come si chiude l’anno per l’ordine e la sicurezza pubblica?

"Positivamente, anche per quelle situazioni che nascono dal disagio giovanile, che io non definisco baby gang perché le bande sono altre realtà che non riguardano questa regione. Sono state tutte prese in carico, con provvedimenti cautelari e non solo. Il fenomeno è sempre monitorato perché in termini di sicurezza non c’è il raggiungimento dell’obiettivo e l’attenzione rimane sempre alta. Sono però tutte persone individuate, ci sono anche minorenni, se accade qualcosa sappiamo chi possono essere i responsabili delle azioni".

Come si possono prevenire certi fenomeni?

"Polizia e carabinieri fanno molto con gli incontri formativi che avvengono nelle scuole, dove, peraltro, sono stato anche io. I ragazzi sono interessati e attenti oltre che curiosi. Ho fiducia nelle nuove generazioni, vanno aiutate e comprese".

È stato anche l’anno dell’alluvione...

"Sì e il dolore più grosso rimane proprio quello per le vittime che ci sono state e che sarà difficile da mitigare. Le ricerche per la donna che ancora non si trova, Brunella Chiù, continuano. Abbiamo richiesto dei cani addestrati del Corpo dei carabinieri che stanno arrivando. I vigili del fuoco hanno fatto ricerche a 360 gradi, sono venuti anche i cinofili della guardia di finanza, tutte le forze dell’ordine sono state impegnate nelle ricerche dei dispersi insieme ai volontari della protezione civile".

Il problema immigrati. Come va l’accoglienza?

"In tutta la provincia abbiamo in accoglienza 870 persone di cui 292 sono stranieri arrivati via terra. Poi ci sono quelli degli sbarchi dal Sud Italia. Anche oggi (ieri, ndr) sono arrivati nelle Marche 40 immigrati. Gli sforzi che si fanno sono tanti. Posso dire però che non fuggono tutti dalla stessa situazione. Dalla statistica nazionale del Ministero si riscontra che i maggiori arrivi riguarda soggetti di nazionalità egiziana. Sono stati inoltre ricollocati anche 287 ucraini arrivati a causa della guerra".

Qualche dato sull’operato svolto nel 2022?

"In tema di mediazione sociale, l’attività svolta dalla prefettura per l’ordinato vivere civile si evidenzia anche dal numero degli esposti pervenuti e trattati nel 2022. Sono stati infatti interessati i vari Enti coinvolti per circa 96 esposti inviati da cittadini che manifestano disagi un po’ in diversi campi da tutta la provincia in particolare per la quiete pubblica e per i problemi delle strade".

Anche per le buche?

"Sì. La Prefettura però non trova soluzioni proprie, cerca invece di mediare tra le parti per far risolvere le problematiche come avvenuto per la chiusura della strada nel comune di Genga". Torniamo ai dati dell’attività...

"In termini di sicurezza abbiamo stipulato quattro protocolli di legalità tra i quali ci sono quello sui flussi di manodopera, per interventi urgenti in favore delle zone colpite dal sisma del 2016 e quello per lo sviluppo del settore ricettivo-alberghiero e nelle attività economico-commerciali e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale. Ci sono stati anche 15 finanziamenti per la videosorveglianza. Nel 2022 abbiamo ricevuto 1.481 ricorsi di cittadini per violazioni del codice della strada, per lo più su sanzioni per divieto di sosta. Più della metà sono in valutazione e 165 sono stati al momento respinti".

Ci sono segnali di criminalità organizzata?

"Non ci sono elementi concreti. La vigilanza è sempre alta, le ispezioni nei cantieri danno dati confortanti".

La pandemia, ne stiamo uscendo?

"Siamo ormai in un’altra fase rispetto agli inizi, quella in cui l’attenzione non deve diminuire e ciascuna persona deve essere responsabile dei propri atteggiamenti come ad esempio farsi un tampone se si sta male e mettersi in isolamento senza contagiare altri".

Meglio tenere ancora le mascherine?

"Meglio essere prudenti, ci vuole senso civico, la repressione non è mai la soluzione".

Tornano le feste in piazza per Capodanno. Cosa raccomanda?

"Moderazione, sia per le misure anti Covid che per gli eccessi alcolici che favoriscono comportamenti esagerati".