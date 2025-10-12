"Il premio a Hollywood come un sogno"

Ribalta internazionale per l’attore e regista anconetano Daniele Vagnozzi, premiato all’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0 di Los Angeles, conclusosi mercoledì. La rassegna, diretta dall’attore Gianfranco Terrin, si è svolta nel prestigioso Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood. Una tre giorni di cinema, teatro, incontri e risate, che ancora una volta ha portato nella metropoli statunitense il meglio della commedia indipendente italiana e internazionale. Vagnozzi ha ricevuto il Premio ‘Comedy Beyond Borders’ per lo spettacolo ‘Tutti bene ma non benissimo’, da lui scritto diretto e interpretato, e che è stato presentato in lingua inglese, in anteprima americana, con il supporto di Marche Teatro.

Vagnozzi, cosa prova in questo momento e cosa rappresenta per la sua carriera questo riconoscimento? "Beh, che dire, sono molto emozionato, non mi sarei mai immaginato nella vita di ricevere un premio a Los Angeles, a Hollywood. Inoltre sono andato in scena al Marylin Monroe Theatre, all’interno dello Strasberg Institute, dove si sono formati e hanno recitato mostri sacri come Al Pacino, De Niro, Maryl Streep e Marylin Monroe… Insomma l’emozione è doppia, tripla! Per la mia carriera questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire, a non mollare, a credere nel fare il lavoro che amo".

Cosa pensa abbia conquistato la giuria che ha deciso di premiare il suo spettacolo? "Penso sia stata da una parte l’attualità della tematica. Il rapporto complesso e sfaccettato che ognuno di noi ha con la propria salute mentale è un argomento caldo in tutto il mondo ormai. Dall’altra, l’università e la trasversalità con cui viene trattato; questo rende lo spettacolo capace di parlare ‘oltre i confini’, con una sensibilità internazionale".

La rivedremo ad Ancona, magari grazie all’ormai consolidato rapporto nato con Marche Teatro? "Lo spettacolo ‘Tutti bene ma non benissimo’ tornerà ad Ancona, dopo due anni, al Ridotto delle Muse il 28, il 29 e il 30 novembre. E vi aggiornerò presto anche sulle prossime date del mio ultimo ‘Emozioni da bere’, anche questa una produzione di Marche Teatro, che ha debuttato quest’estate al Festival di Polverigi. Tante occasioni per tornare in patria per me, dunque, grazie al bel rapporto di stima e fiducia che si è creato in questi anni con Marche Teatro e che sono certo porterà a sempre più importanti progetti, in Italia e all’estero".

Raimondo Montesi