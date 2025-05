Il premio "Bartolo da Sassoferrato"

Si terrà sabato 31 alle 16.30 nella chiesa di San Francesco a Sassoferrato la cerimonia conclusiva della terza edizione del premio "Bartolo da Sassoferrato per le scienze giuridiche e politiche" dedicato all’insigne giurista sentinate. L’evento rientra tra quelli previsti in occasione del settantennale di fondazione (1955-2025) dell’Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", che l’ha promosso ed organizzato con il patrocinio del Comune.

Presidente dell’Istituto promotore e direttore del Premio è il professor Galliano Crinella. La giuria è presieduta da Luigi Lacchè (Università di Macerata), e ne sono membri lo stesso Crinella, Tommaso Greco (Università di Pisa), Anna Maria Lazzarino del Grosso (Università di Genova), Beatrice Pasciuta (Università di Palermo), Diego Quaglioni (Università di Trento), Giuseppe Severini (Presidente emerito di Sezione del Consiglio di Stato).

Premiati l’onorevole Guido Melis, nella Sezione Senior, per il volume "Dentro le istituzioni. Idee, giudizi, critiche, proposte", il dottor Lorenzo Serafinelli dell’Università "La Sapienza" di Roma, nella Sezione Opera prima, per "U.S. law schools. Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti" e la professoressa Arianna Arisi Rota, docente nell’Università di Pavia, nella Sezione Pensare la pace, per "Pace".