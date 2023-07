Il premio Enriquez a Sirolo Sul palco da Timi a Placido

Sirolo torna a ospitare il Premio "Franco Enriquez" per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile, un evento con cadenza annuale giunto alla 19esima edizione che valorizza l’operato di artisti del panorama nazionale e internazionale che si sono distinti per le loro scelte. Una carrellata di grandi artisti sarà premiata il 30 agosto al teatro Cortesi. Encomi alla carriera a Filippo Timi, regista e attore, e a Elena Mannini, costumista e scenografa, al regista Giancarlo Nicoletti, per la riscrittura e la messinscena di "I due Papi" e a Giorgio Colangeli, miglior attore, dello stesso spettacolo, ad Agnese Fallongo, autrice e interprete di "I Mezzalira" con il Teatro degli Incamminati, a Michele Placido, miglior attore per lo spettacolo "La bottega del Caffè" di Goldoni, a Claudio Casadio, miglior attore di "L’Oreste" della compagnia Accademia Perduta Romagna Teatro e a Corrado D’Elia per "L’Iliade" (riscrittura) del poema omerico. Allo scrittore di teatro e straordinario attore Vittorio Franceschi, il premio per la drammaturgia per la novità assoluta: "Il domatore", produzione del Teatro Due di Parma e del Centro Teatrale Bresciano. In memoria e nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani, premio alla Fondazione don Lorenzo Milani di Firenze. Un riconoscimento all’opera encomiabile e duratura dell’Accademia d’Arte drammatica "Silvio D’Amico" di Roma.

Il primo appuntamento è il 5 agosto con serata è dedicata a don Lorenzo Milani per i cento anni dalla nascita: gli attori Arianna Ninchi e Andrea Caimmi interpreteranno il testo "Discorso sulle lettere a una professoressa della scuola di Barbiana e la rivolta degli studenti" scritto da Franco Enriquez e Franco Cuomo. Seguirà il 12 un omaggio al poeta Francesco Scarabicchi in collaborazione con l’omonimo centro studi: saranno presenti i poeti Silvia Bre e Stefano Simoncelli. Il 18 interpretazione della "Iliade" di Omero con l’attore Corrado D’Elia dell’omonima Compagnia, il 23 concerto di Massimo Germini, storico chitarrista di Roberto Vecchioni, che presenterà il suo album "Qualcosa di famigliare" (autore dei testi il poeta Michele Caccamo), il 28 sarà la volta di Vittorio Franceschi con la lettura scenica del suo "Il domatore", il 29 concerto del fisarmonicista di Luciano Biondini. Il 30, serata ufficiale di consegna dei Premi 2023, i poeti Emilio Isgrò, Eugenio De Signoribus e Gabriella Cinti dialogheranno sulle opere premiate con Salvatore Ritrovato dell’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" nel belvedere di Sirolo. Due le mostre allestite per tutto il mese di agosto.