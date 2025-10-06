"Il Premio Gentile a Francesca Albanese è l’ennesima forzatura della giunta Ghergo"

"In un momento di forti tensioni internazionali in cui buon senso ed equilibrio dovrebbero essere le parole d’ordine di tutti, specie di chi ricopre incarichi istituzionali, a Fabriano assistiamo increduli all’ennesima forzatura della giunta Ghergo, ridotta ormai a cassa di risonanza della peggior sinistra radicale e oltranzista, che abdica dal ruolo di governo della città per sostenere posizioni divisive e inaccettabili". Vanno all’attacco dal circolo Fdi di Fabriano. "Il conferimento del premio ’Gentile da Fabriano’ e come se non bastasse, la cittadinanza onoraria alla consulente Onu Francesca Albanese, è l’ ultimo atto di una Giunta che è sempre più appiattita su posizioni da Centro Sociale – rimarcano – La signora Albanese infatti, è stata definita persino da sinistra, una figura non neutrale, né di alto profilo istituzionale: è intellettuale controversa, sospinta dalla sinistra radicale, nota per posizioni che non si fermano alla critica del governo israeliano, ma che lambiscono l’antisemitismo e strizzano l’occhio a Hamas. Le sue dichiarazioni in occasione della consegna del tricolore a Reggio Emilia in cui ha addirittura affermato che "i terroristi di Hamas vanno capiti" rappresentano la conferma delle sue posizioni".